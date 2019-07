Börsenplätze Wacker Neuson-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Wacker Neuson-Aktie:

19,13 EUR +0,16% (15.07.2019, 15:02)



Tradegate-Aktienkurs Wacker Neuson-Aktie:

19,19 EUR -0,16% (15.07.2019, 14:52)



ISIN Wacker Neuson-Aktie:

DE000WACK012



WKN Wacker Neuson-Aktie:

WACK01



Ticker-Symbol Wacker Neuson-Aktie:

WAC



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Wacker Neuson-Aktie:

WKRCF



Kurzprofil Wacker Neuson SE:



Die Wacker Neuson Group (ISIN: DE000WACK012, WKN: WACK01, Ticker-Symbol: WAC, NASDAQ OTC-Symbol: WKRCF) ist ein international tätiger Unternehmensverbund mit über 50 Tochterunternehmen und 140 eigenen Vertriebs- und Servicestationen. Als ein führender Hersteller von Baugeräten und Kompaktmaschinen bietet der Konzern seinen Kunden weltweit ein breites Produktprogramm, umfangreiche Service- und Dienstleistungsangebote sowie eine leistungsfähige Ersatzteilversorgung.



Zur Wacker Neuson Group gehören die Produktmarken Wacker Neuson, Kramer und Weidemann. Das Leistungsangebot richtet sich vor allem an Kunden aus dem Bauhauptgewerbe, dem Garten- und Landschaftsbau, der Landwirtschaft, den Kommunen, der Recycling- und Energiebranche sowie an Bahnbetriebe und Industrieunternehmen. Der Konzern erzielte im Jahr 2018 einen Umsatz von 1,71 Mrd. Euro und beschäftigt über 6.000 Mitarbeiter weltweit. Die Aktie der Wacker Neuson SE wird im regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt und ist im SDAX der Deutschen Börse gelistet. (15.07.2019/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Wacker Neuson-Aktienanalyse von Michael Schröder vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Michael Schröder von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Baumaschinenspezialisten Wacker Neuson SE (ISIN: DE000WACK012, WKN: WACK01, Ticker-Symbol: WAC, NASDAQ OTC-Symbol: WKRCF) unter die Lupe.Bei dem Baumaschinenspezialisten habe sich zuletzt einiges getan. Bei Wacker Neuson sei der Streubesitz spürbar erhöht worden. Gleichzeitig sei der Kurs aufgrund von Spekulationen über einen Nachfragerückgang deutlich in die Knie gegangen. DER AKTIONÄR stufe den Kursrückfall als deutlich übertrieben ein und spekuliere im Real-Depot auf eine Gegenbewegung.Bei dem SDAX-Unternehmen seien zuletzt 3,8 Millionen Aktien der Großaktionäre zu 20 Euro das Stück umplatziert worden. Durch den Verkauf habe sich der Streubesitz auf 42 Prozent erhöht. Die Entscheidung dazu habe ausschließlich bei den Konsortialaktionären gelegen."Die Familienaktionäre der Familien Wacker und Neunteufel fühlen sich dem Unternehmen unverändert langfristig verbunden und beabsichtigen, über das bestehende Konsortium weiterhin die Mehrheit am Unternehmen zu halten", so Vorstand Martin Lehner gegenüber dem AKTIONÄR. Weitere Verkäufe stünden derzeit daher eher nicht auf der Agenda.Nach dem starken Jahresauftakt, dem sehr positiven Kundenfeedback auf der Bauma und dank gut gefüllter Auftragsbücher habe der Vorstand die für 2019 prognostizierte Umsatzspanne bereits etwas nach oben angepasst.DER AKTIONÄR sieht das Unternehmen weiter auf Kurs: Das gegenwärtige Niveau bietet spekulativ orientierten Anlegern daher eine gute Gelegenheit, eine Position bei der Wacker Neuson-Aktie auf- oder auszubauen, so Michael Schröder von "Der Aktionär". DER AKTIONÄR spekuliere im Real-Depot ebenfalls auf steigende Kurse. (Analyse vom 15.07.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link