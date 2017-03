Tradegate-Aktienkurs Wacker Neuson-Aktie:

17,898 EUR +0,90% (13.03.2017, 09:49)



ISIN Wacker Neuson-Aktie:

DE000WACK012



WKN Wacker Neuson-Aktie:

WACK01



Ticker-Symbol Wacker Neuson-Aktie:

WAC



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Wacker Neuson-Aktie:

WKRCF



Kurzprofil Wacker Neuson SE:



Die Wacker Neuson Group (ISIN: DE000WACK012, WKN: WACK01, Ticker-Symbol: WAC, NASDAQ OTC-Symbol: WKRCF) ist ein international tätiger Unternehmensverbund mit über 50 Tochterunternehmen und 140 eigenen Vertriebs- und Servicestationen. Als ein führender Hersteller von Baugeräten und Kompaktmaschinen bietet der Konzern seinen Kunden weltweit ein breites Produktprogramm, umfangreiche Service- und Dienstleistungsangebote sowie eine leistungsfähige Ersatzteilversorgung. Zur Wacker Neuson Group gehören die Produktmarken Wacker Neuson, Kramer und Weidemann. Das Leistungsangebot richtet sich vor allem an Kunden aus dem Bauhauptgewerbe, dem Garten- und Landschaftsbau, der Landwirtschaft, den Kommunen, der Recycling- und Energiebranche sowie an Bahnbetriebe und Industrieunternehmen. Der Konzern erzielte im Jahr 2015 einen Umsatz von 1,38 Mrd. Euro und beschäftigt über 4.600 Mitarbeiter weltweit. (13.03.2017/ac/a/nw)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Wacker Neuson-Aktienanalyse von Analyst Aliaksandr Halitsa von Hauck & Aufhäuser:Aliaksandr Halitsa, Analyst der Privatbank Hauck & Aufhäuser, nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Coverage für die Aktie des Baumaschinenspezialisten Wacker Neuson SE (ISIN: DE000WACK012, WKN: WACK01, Ticker-Symbol: WAC, NASDAQ OTC-Symbol: WKRCF) mit einer Kaufempfehlung auf.Der Münchner Baumaschinenhersteller stehe am Beginn eines zyklischen Aufschwungs, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Die Wacker Neuson SE profitiere von der weltweit steigenden Bevölkerungszahl und dem damit einhergehenden erforderlichen Ausbau der Infrastruktur. Diese Entwicklung sichere langfristig eine hohe Nachfrage nach Baumaschinen.Aliaksandr Halitsa, Analyst von Hauck & Aufhäuser, hat in einer aktuellen Aktienanalyse die Wacker Neuson-Aktie mit dem "buy"-Votum und einem Kursziel von 21,50 Euro in die Bewertung aufgenommen. (Analyse vom 13.03.2017)Xetra-Aktienkurs Wacker Neuson-Aktie:17,85 EUR +0,31% (13.03.2017, 09:34)