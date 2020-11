Börsenplätze Wacker Neuson-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Wacker Neuson-Aktie:

15,55 EUR -8,58% (19.11.2020, 14:12)



Tradegate-Aktienkurs Wacker Neuson-Aktie:

15,57 EUR -8,30% (19.11.2020, 14:29)



ISIN Wacker Neuson-Aktie:

DE000WACK012



WKN Wacker Neuson-Aktie:

WACK01



Ticker-Symbol Wacker Neuson-Aktie:

WAC



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Wacker Neuson-Aktie:

WKRCF



Kurzprofil Wacker Neuson SE:



Die Wacker Neuson Group (ISIN: DE000WACK012, WKN: WACK01, Ticker-Symbol: WAC, NASDAQ OTC-Symbol: WKRCF) ist ein international tätiger Unternehmensverbund mit über 50 Tochterunternehmen und 140 eigenen Vertriebs- und Servicestationen. Als ein führender Hersteller von Baugeräten und Kompaktmaschinen bietet der Konzern seinen Kunden weltweit ein breites Produktprogramm, umfangreiche Service- und Dienstleistungsangebote sowie eine leistungsfähige Ersatzteilversorgung.



Zur Wacker Neuson Group gehören die Produktmarken Wacker Neuson, Kramer und Weidemann. Das Leistungsangebot richtet sich vor allem an Kunden aus dem Bauhauptgewerbe, dem Garten- und Landschaftsbau, der Landwirtschaft, den Kommunen, der Recycling- und Energiebranche sowie an Bahnbetriebe und Industrieunternehmen. Der Konzern erzielte im Jahr 2018 einen Umsatz von 1,71 Mrd. Euro und beschäftigt über 6.000 Mitarbeiter weltweit. Die Aktie der Wacker Neuson SE wird im regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt und ist im SDAX der Deutschen Börse gelistet. (19.11.2020/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Wacker Neuson-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Baumaschinenspezialisten Wacker Neuson SE (ISIN: DE000WACK012, WKN: WACK01, Ticker-Symbol: WAC, NASDAQ OTC-Symbol: WKRCF) unter die Lupe.Auf Unsicherheit würden Börsenkurse für gewöhnlich negativ reagieren. So auch bei Wacker Neuson. Dessen Vorstandsebene stehe mit dem gleichzeitig angekündigten Abschied des Konzernchefs und des Finanzvorstands vor tiefgreifenden Veränderungen. Das Papier des Münchner Konzerns tauche ab.Der Wechsel in der Führungsmannschaft sei überraschend gekommen. Das zeige auch die Kursreaktion. Schnell würden Spekulationen über interne Meinungsverschiedenheiten zur strategischen Ausrichtung die Runde machen.Trotz des aktuellen Kurseinbruchs notiere die Wacker Neuson-Aktie aber immer noch klar über ihrem bisherigen Novembertief. Dies habe sie vor zwei Wochen mit 14,32 Euro erreicht. Grund gewesen sei eine pessimistischere Einschätzung der nächsten Jahre wegen der Corona-Ungewissheit. Die Mittelfristziele dürften erst ein bis zwei Jahre später erreicht werden, habe der Konzern verlauten lassen.Im Zuge der deutlichen Gesamtmarkterholung, die mit Erfolgsmeldungen zu Corona-Impfstoffen und der damit verbundenen Hoffnung auf eine Konjunkturbelebung eingesetzt habe, hab sich die Wacker Neuson-Aktie dann aber wieder schnell bis auf teils mehr als 17 Euro berappelt. Dieser Kurszuwachs sei mit den Meldungen zum Wechselspiel im Vorstand nun wieder dahin.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link