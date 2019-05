Anleger mit Weitblick spekulieren auf eine Stabilisierung des Kurses im Bereich der aktuellen Unterstützungszone und setzen einen ersten Fuß in die Tür, so Michael Schröder von "Der Aktionär". (Analyse vom 24.05.2019)



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte: Aktien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen/ genannt werden, befinden sich im "Real-Depot" von DER AKTIONÄR.



Kurzprofil Wacker Chemie AG:



Die Wacker Chemie AG (ISIN: DE000WCH8881, WKN: WCH888, Ticker-Symbol: WCH, Nasdaq OTC-Symbol: WKCMF) ist ein global operierender Chemiekonzern mit rund 14.500 Beschäftigten und einem Jahresumsatz von rund 4,98 Mrd. Euro (2018). Wacker verfügt weltweit über 24 Produktionsstätten, 22 technische Kompetenzzentren und 50 Vertriebsbüros. (24.05.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Wacker Chemie-Aktienanalyse von Michael Schröder, Redakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Michael Schröder von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Spezialchemiekonzerns Wacker Chemie AG (ISIN: DE000WCH8881, WKN: WCH888, Ticker-Symbol: WCH, Nasdaq OTC-Symbol: WKCMF) unter die Lupe.Wacker Chemie habe auf der gestrigen Hauptversammlung die bereits im März gesenkten Prognosen bestätigt. Dabei habe Vorstand Rudolf Staudigl bei seiner Rede den Blick nach vorne gerichtet - und Optimismus versprüht. Zudem sei auf dem Aktionärstreffen eine Dividende in Höhe von 2,50 Euro je Aktie beschlossen worden.Die Prognose sei bestätigt worden. Der Konzernumsatz solle im Gesamtjahr um einen mittleren einstelligen Prozentsatz wachsen (Vorjahr: 4,98 Milliarden Euro). Das EBITDA werde voraussichtlich um zehn bis 20 Prozent fallen nach 930 Millionen Euro im Vorjahr. Auf Basis der Prognose könnte das EBITDA im laufenden Jahr im schlimmsten Fall von 930 Millionen in 2018 auf 744 Millionen Euro fallen. Die obere Begrenzung der Prognosespanne sehe einen Wert von 837 Millionen Euro vor. Gründe für den erwarteten Ergebnisrückgang seien niedrigere Durchschnittspreise für Polysilicium, Preisrückgänge bei Standardprodukten und steigende Energiekosten.Für die langfristige Zukunft des Unternehmens habe sich Staudigl anhaltend optimistisch gezeigt: "Die gegenwärtigen Risiken ändern nichts daran, dass wir langfristig denken und handeln. Seit 105 Jahren behauptet sich Wacker am Markt. Wir haben uns dabei immer wieder Herausforderungen gestellt und sie erfolgreich bewältigt."Wacker Chemie sei ein weltweit operierender Chemiekonzern mit einem Jahresumsatz von mehr als fünf Milliarden Euro. Die Hälfte der Erlöse und zwei Drittel des EBITDA würden die Münchner in der Silikonsparte (Silicones) mit Schmiermitteln und Dichtstoffen für die Auto-, Bau-, und Chemieindustrie erzielen. Die Nachfrage habe sich zuletzt recht robust gezeigt.Der Vorstand sehe den Konzern auf einem starken Fundament. "Wir haben die richtigen Produkte, wir entwickeln innovative neue Produkte und Technologien und wir nehmen auf allen für uns wichtigen Märkten führende Positionen ein." Im laufenden Jahr wolle der Konzern rund 400 Millionen Euro investieren, schwerpunktmäßig in den Kapazitätsausbau seiner Chemiebereiche.Als Dividende schütte Wacker Chemie insgesamt 124,2 Millionen Euro an seine Aktionäre aus. Die Dividende pro dividendenberechtigter Aktie betrage 2,50 Euro. Die Aktie werde heute um diesen Betrag ex-Dividende gehandelt.Im Fokus stehe bei Wacker Chemie weiter das margenstarke Geschäft mit hochreinem Polysilicium, einem zentralen Rohstoff für die Halbleiter- und Solarindustrie. Auch wenn von den von vielen Marktbeobachtern erwarteten Preisverbesserungen im Auftaktquartal noch nichts zu spüren gewesen sei, würden viele Investoren hier unverändert auf eine Belebung des Geschäfts im zweiten Halbjahr hoffen. Am Ende bleibe die Aktie damit eine Art Wette auf die Erholung der Polysilizium-Preise.Als Pionier der ersten Stunde zähle Wacker Chemie zu den Weltmarktführern bei der Produktion dieses außergewöhnlich reinen Materials.