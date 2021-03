Xetra-Aktienkurs Wacker Chemie-Aktie:

114,55 EUR -1,76% (12.03.2021, 12:18)



Tradegate-Aktienkurs Wacker Chemie-Aktie:

114,60 EUR -1,33% (12.03.2021, 12:24)



ISIN Wacker Chemie-Aktie:

DE000WCH8881



WKN Wacker Chemie-Aktie:

WCH888



Ticker-Symbol Wacker Chemie-Aktie:

WCH



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Wacker Chemie-Aktie:

WKCMF



Kurzprofil Wacker Chemie AG:



Die Wacker Chemie AG (ISIN: DE000WCH8881, WKN: WCH888, Ticker-Symbol: WCH, Nasdaq OTC-Symbol: WKCMF) ist ein global operierender Chemiekonzern mit rund 14.700 Beschäftigten und einem Jahresumsatz von rund 4,93 Mrd. Euro (2019). Wacker Chemie verfügt weltweit über 24 Produktionsstätten, 23 technische Kompetenzzentren und 51 Vertriebsbüros. (12.03.2021/ac/a/d)





München (www.aktiencheck.de) - Shortseller Sandbar Asset Management baut Netto-Leerverkaufsposition in Aktien der Wacker Chemie AG nun erneut ab:Die Leerverkäufer von Sandbar Asset Management ziehen sich aus ihrem Engagement in den Aktien des Münchner Chemiekonzerns Wacker Chemie AG (ISIN: DE000WCH8881, WKN: WCH888, Ticker-Symbol: WCH, Nasdaq OTC-Symbol: WKCMF) zurück.Die Finanzprofis von Sandbar Asset Management mit Sitz in London, England, haben am 11.03.2021 ihre Netto-Leerverkaufsposition von 0,51% auf 0,46% der Wacker Chemie-Aktien verringert.Die Leerverkäufer der Hedgefonds halten derzeit die folgenden Netto-Leerverkaufspositionen in den Aktien der Wacker Chemie AG:0,46% Sandbar Asset Management (11.03.2021)Insgesamt halten die Leerverkäufer der großen Hedgefonds derzeit Netto-Leerverkaufspositionen in Höhe von mindestens 1,28% der Wacker Chemie-Aktien.Börsenplätze Wacker Chemie-Aktie: