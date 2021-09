Xetra-Aktienkurs Wacker Chemie-Aktie:

158,00 EUR +1,51% (16.09.2021, 09:41)



Tradegate-Aktienkurs Wacker Chemie-Aktie:

157,50 EUR -0,16% (16.09.2021, 09:52)



ISIN Wacker Chemie-Aktie:

DE000WCH8881



WKN Wacker Chemie-Aktie:

WCH888



Ticker-Symbol Wacker Chemie-Aktie:

WCH



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Wacker Chemie-Aktie:

WKCMF



Kurzprofil Wacker Chemie AG:



Die Wacker Chemie AG (ISIN: DE000WCH8881, WKN: WCH888, Ticker-Symbol: WCH, NASDAQ OTC-Symbol: WKCMF) ist Technologieführer der chemischen Industrie und produziert für alle globalen Schlüsselindustrien und ist in den Bereichen Silicone, Polymere, Life Sciences und Polysilicium tätig. (16.09.2021/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Wacker Chemie-Aktienanalyse von Analyst Thorsten Strauß von der NORD LB:Thorsten Strauß, Analyst der NORD LB, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des Spezialchemiekonzerns Wacker Chemie AG (ISIN: DE000WCH8881, WKN: WCH888, Ticker-Symbol: WCH, Nasdaq OTC-Symbol: WKCMF) von 144 auf 153 Euro.Der Münchner Konzern habe dank einer anhaltend starken Nachfrage in den Chemiebereichen und eines unverändert günstigen Preisumfelds für Polysilicium den Ausblick für das Geschäftsjahr 2021 erneut anheben können, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Mit dem Erreichen der aktualisierten Prognosen würden nicht nur die Geschäftszahlen des Jahres 2020, sondern auch die Daten des Vor-Corona-Jahres 2019 deutlich übertroffen. Als kleiner Wermutstropfen bleibe der Verlust des Auftrags zur Fertigung eines mRNA-Impfstoffs gegen COVID-19 für CureVac. Strauß teile jedoch die Auffassung des Managements, dass damit keine wesentlichen Nachteile für den von der Vertragskündigung betroffenen Geschäftsbereich WACKER BIOSOLUTIONS verbunden sein sollten, da die nun freiwerdenden Produktionskapazitäten anderen Kunden zur Verfügung gestellt werden könnten.Thorsten Strauß, Analyst der NORD LB, bekräftigt daher in einer aktuellen Aktienanalyse seine Halteempfehlung für die Wacker Chemie-Aktie der AG und hebt das Kursziel von 144 auf 153 Euro an. (Analyse vom 16.09.2021)Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der Wacker Chemie AG: Keine vorhanden.Börsenplätze Wacker Chemie-Aktie: