Tradegate-Aktienkurs Wacker Chemie-Aktie:

132,50 EUR +4,33% (15.04.2021, 12:43)



ISIN Wacker Chemie-Aktie:

DE000WCH8881



WKN Wacker Chemie-Aktie:

WCH888



Ticker-Symbol Wacker Chemie-Aktie:

WCH



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Wacker Chemie-Aktie:

WKCMF



Kurzprofil Wacker Chemie AG:



Die Wacker Chemie AG (ISIN: DE000WCH8881, WKN: WCH888, Ticker-Symbol: WCH, NASDAQ OTC-Symbol: WKCMF) ist Technologieführer der chemischen Industrie und produziert für alle globalen Schlüsselindustrien und ist in den Bereichen Silicone, Polymere, Life Sciences und Polysilicium tätig. (15.04.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Wacker Chemie-Aktienanalyse von Analyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Spezialchemiekonzerns Wacker Chemie AG (ISIN: DE000WCH8881, WKN: WCH888, Ticker-Symbol: WCH, Nasdaq OTC-Symbol: WKCMF) von "kaufen" auf "halten" herab.Seit der letzten Kommentierung des Analysten (am 18.03.) seien die Polysiliziumpreise aufgrund der (erwarteten) starken Entwicklung des Photovoltaik-Marktes weiter gestiegen und die jüngsten Konjunktur-Frühindikatorenindices würden für die wichtigsten Wirtschaftsregionen weiteres, sich beschleunigtes Wirtschaftswachstum signalisieren. Von beiden Entwicklungen sollte Wacker Chemie nach Meinung des Analysten profitieren. Er habe daher seine Prognosen angehoben (u.a. EPS 2021e (inkl. erwarteten Buchgewinn aus dem Siltronic-Verkauf): 16,68 (alt: 16,48) Euro; DPS 2021e: 2,75 (alt: 2,50) Euro; EPS 2022e: 7,32 (alt: 6,71) Euro; DPS 2021e: 3,60 (alt: 3,30) Euro). Seit seiner Hochstufung auf "kaufen" (am 18.03.) sei die Wacker Chemie-Aktie um knapp 15% (Xetra-Schlusskurs vom 14.04.2021 vs. Xetra-Schlusskurs vom 17.03.2021) gestiegen. Von seinem Allzeithoch (196,47 Euro im November 2007) sei das Papier allerdings noch signifikant entfernt. Jedoch hätten "damals" auch ganz andere Verhältnisse ("Goldgräber"-Stimmung) auf dem Polysiliziummarkt (Preis: >300 (gegenwärtig: 16) USD je Kilogramm) geherrscht.In Erwartung eines positiven Gesamtertrags (12 Monate) von nun <10% (bisher: >10%) stuft Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, die Wacker Chemie-Aktie von "kaufen" auf "halten" herunter. Das Kursziel werde von 124 Euro auf 130 Euro erhöht. (Analyse vom 15.04.2021)Börsenplätze Wacker Chemie-Aktie:Xetra-Aktienkurs Wacker Chemie-Aktie:132,05 EUR +3,33% (15.04.2021, 12:29)