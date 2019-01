Xetra-Aktienkurs Wacker Chemie-Aktie:

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Wacker Chemie-Aktienanalyse von Michael Schröder, Redakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Michael Schröder von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chemiekonzerns Wacker Chemie AG (ISIN: DE000WCH8881, WKN: WCH888, Ticker-Symbol: WCH, Nasdaq OTC-Symbol: WKCMF) unter die Lupe.Im abgelaufenen Jahr hätten die Anleger bei Wacker Chemie nur wenig Grund zur Freude gehabt. Die Wacker Chemie-Aktie habe ihren Wert halbiert. Neben den Sorgen um einen Konjunktureinbruch habe sich die schwache Entwicklung im margenstarken Geschäft mit Polysilizium deutlich negativ bemerkbar gemacht. Doch im noch jungen Jahr deute einiges auf ein Comeback der Aktie hin.Experten würden für 2019 zwar anhaltend niedrige Polysiliziumpreisen erwarten. Dieser Pessimismus biete jedoch enormes Überraschungspotenzial. Zumal die Chinesen dem Vernehmen nach Erneuerbare Energie aus Solar- und Stromprojekten wieder wettbewerbsfähiger machen möchten. Würden aus den Spekulationen konkrete Pläne, dann dürfte das die Nachfrage nach dem Rohstoff Polysilizium antreiben und für wieder steigende Preise sorgen. Folge: Das Segment "Wacker Polysilicon", das in Q3 mit einem knapp 50-prozentigen Umsatzrückgang zu kämpfen gehabt habe, könnte in den kommenden Quartalen deutliches Wachstum verzeichnen - und somit als Kurstreiber fungieren.Mit einem KGV von 13 und einer operativen Marge von 20 Prozent sei das Papier des Spezialchemiekonzerns inzwischen recht günstig bewertet. Ziehe die Nachfrage im margenstarken Geschäft mit Polysilizium wieder an, dann dürfte der MDAX-Titel in den nächsten Wochen wieder Kurs auf die 100-Euro-Marke und mehr nehmen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Wacker Chemie-Aktie: