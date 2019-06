Tradegate-Aktienkurs Wacker Chemie-Aktie:

Kurzprofil Wacker Chemie AG:



Die Wacker Chemie AG (ISIN: DE000WCH8881, WKN: WCH888, Ticker-Symbol: WCH, Nasdaq OTC-Symbol: WKCMF) ist ein global operierender Chemiekonzern mit rund 14.500 Beschäftigten und einem Jahresumsatz von rund 4,98 Mrd. Euro (2018). Wacker verfügt weltweit über 24 Produktionsstätten, 22 technische Kompetenzzentren und 50 Vertriebsbüros. (03.06.2019/ac/a/d)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - Wacker Chemie-Aktienanalyse von Analyst Sebastian Bray von der Privatbank Berenberg:Sebastian Bray, Analyst der Privatbank Berenberg, streicht in einer aktuellen Aktienanalyse die Verkaufsempfehlung für die Aktie des Spezialchemiekonzerns Wacker Chemie AG (ISIN: DE000WCH8881, WKN: WCH888, Ticker-Symbol: WCH, Nasdaq OTC-Symbol: WKCMF).Seit seiner Verkaufsempfehlung vergangenen Dezember sei die Wacker Chemie-Aktie um 13% gesunken und habe sich 23% schlechter als der europäischen Chemiesektor entwickelt, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Dessen ungeachtet stünden dem Münchener Konzern einige Herausforderungen vom schwächelnden Polysilizium-Markt bevor. Eine Gewinnwarnung im zweiten Quartal würde nicht überraschen.Sebastian Bray, Analyst der Privatbank Berenberg, hat in einer aktuellen Aktienanalyse die Wacker Chemie-Aktie von "sell" auf "hold" hochgestuft und das Kursziel auf 70 Euro belassen. (Analyse vom 03.06.2019)Börsenplätze Wacker Chemie-Aktie:Xetra-Aktienkurs Wacker Chemie-Aktie:70,86 EUR -0,59% (31.05.2019, 17:35)