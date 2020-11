Xetra-Aktienkurs Wacker Chemie-Aktie:

Die Wacker Chemie AG ist ein global operierender Chemiekonzern mit rund 14.700 Beschäftigten und einem Jahresumsatz von rund 4,93 Mrd. Euro (2019). Wacker Chemie verfügt weltweit über 24 Produktionsstätten, 23 technische Kompetenzzentren und 51 Vertriebsbüros. (30.11.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Wacker Chemie-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im "Der Aktionär TV" die Aktie des Spezialchemiekonzerns Wacker Chemie AG (ISIN: DE000WCH8881, WKN: WCH888, Ticker-Symbol: WCH, Nasdaq OTC-Symbol: WKCMF) unter die Lupe.Die Nachricht schlage ein wie eine Bombe: Global Wafers aus Taiwan wolle den Konkurrenten Siltronic für 3,75 Mrd. Euro übernehmen. Das gefalle auch den Aktionären von Wacker Chemie, denn der Münchner Konzern halte noch rund 31% an Siltronic. Zudem habe Wacker Chemie erst vor Kurzem eine Vereinbarung mit Moderna geschlossen, deren Impfstoff zu produzieren. Es laufe bei Wacker Chemie.Die Beteiligung an Siltronic sei bei einem Kurs von 125 Euro rund 1,16 Mrd. Euro wert. Das sei rund ein Fünftel der Marktkapitalisierung. Um diese Beteiligung bereinigt käme Wacker Chemie auf ein KGV für 2021 von unter 17, was durchaus als moderat zu bezeichnen wäre.Cherttechnisch betrachtet stünden die Ampeln für Wacker Chemie auf Grün. Der Weg sei jetzt frei bis in den Bereich von 120 Euro, so Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 30.11.2020) HIER abrufen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Wacker Chemie-Aktie: