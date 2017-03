Tradegate-Aktienkurs Wacker Chemie-Aktie:

98,248 EUR +0,99% (28.03.2017, 14:30)



ISIN Wacker Chemie-Aktie:

DE000WCH8881



WKN Wacker Chemie-Aktie:

WCH888



Ticker-Symbol Wacker Chemie-Aktie:

WCH



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Wacker Chemie-Aktie:

WKCMF



Kurzprofil Wacker Chemie AG:



Die Wacker Chemie AG (ISIN: DE000WCH8881, WKN: WCH888, Ticker-Symbol: WCH, Nasdaq OTC-Symbol: WKCMF) ist ein global operierender Chemiekonzern mit rund 17.000 Beschäftigten und einem Jahresumsatz von rund 5,3 Mrd. EUR (2015). Global vernetzt über fünf Geschäftsbereiche betreiben wir derzeit weltweit 25 Produktionsstandorte. Mit Tochtergesellschaften und Vertriebsbüros in 28 Ländern ist WACKER in Amerika, Asien, Australien und Europa vertreten. (28.03.2017/ac/a/d)

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Wacker Chemie-Aktienanalyse von Analyst Martin Jungfleisch von Kepler Cheuvreux:Martin Jungfleisch, Analyst von Kepler Cheuvreux, senkt in einer aktuellen Branchenstudie das Kursziel für die Aktie des Spezialchemiekonzerns Wacker Chemie AG (ISIN: DE000WCH8881, WKN: WCH888, Ticker-Symbol: WCH, Nasdaq OTC-Symbol: WKCMF) von 104 auf 101 Euro.Die europäischen Chemieunternehmen dürften einen starken Start ins laufende Jahr verzeichnet haben und mit den Gewinnen in der ersten Jahreshälfte positiv überraschen, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Die Wacker Chemie AG sei zwar ein gut geführtes Unternehmen, sei aber stark im volatilen Polysiliziummarkt tätig. Die dortigen Preisschwankungen könnten die Profitabilität und die Barmittelentwicklung spürbar beeinträchtigen.Martin Jungfleisch, Analyst von Kepler Cheuvreux, hat in einer aktuellen Branchenstudie das "hold"-Votum für die Wacker Chemie-Aktie bestätigt und das Kursziel von 104 auf 101 Euro reduziert. (Analyse vom 28.03.2017)Xetra-Aktienkurs Wacker Chemie-Aktie:98,02 EUR +1,02% (28.03.2017, 14:47)