Wacker Chemie-Aktie:

171,05 EUR -1,27% (16.01.2018, 10:29)



ISIN Wacker Chemie-Aktie:

DE000WCH8881



WKN Wacker Chemie-Aktie:

WCH888



Ticker-Symbol Wacker Chemie-Aktie:

WCH



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Wacker Chemie-Aktie:

WKCMF



Kurzprofil Wacker Chemie AG:



Die Wacker Chemie AG (ISIN: DE000WCH8881, WKN: WCH888, Ticker-Symbol: WCH, Nasdaq OTC-Symbol: WKCMF) ist ein global operierender Chemiekonzern mit 13.689 Beschäftigten (Q2/2017) und einem Jahresumsatz von rund 5,4 Mrd. EUR (2016). Global vernetzt über vier Geschäftsbereiche betreibt Wacker Chemie derzeit weltweit 23 Produktionsstandorte in Europa, Amerika und Asien. (16.01.2018/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Wacker Chemie-Aktienanalyse von Aktienanalyst Bernhard Weininger von Independent Research:Bernhard Weininger, Aktienanalyst von Independent Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des Spezialchemiekonzerns Wacker Chemie AG (ISIN: DE000WCH8881, WKN: WCH888, Ticker-Symbol: WCH, Nasdaq OTC-Symbol: WKCMF).Das Wertpapier habe in den letzten Wochen deutlich zulegen können (drei Monate: +45%) und sich damit stärker als der Branchen-Index entwickelt (relativ ggü. STOXX Europe 600 Chemicals: +43 Prozentpunkte). Im Wesentlichen führe der Analyst dies auf den Optimismus hinsichtlich der künftigen operativen Geschäftsentwicklung zurück. Insbesondere in den Segmenten SILICONES und POLYSILICON sollte die starke Nachfrage auch 2018 zu einem anhaltend dynamischen Wachstum führen und sich positiv auf das Margenniveau auswirken. Auch die Geschäftsentwicklung bei der Wafer-Tochter Siltronic (Wacker Chemie-Anteil: 31%) profitiere von dem aktuellen Boom im Halbleiter-Sektor. Ferner sollten sich die Margen in der Sparte POLYMERS in den nächsten Monaten wieder verbessern, wenn die gestiegenen Rohstoffpreise (zumindest teilweise) an die Kunden weitergegeben würden.Die komfortable Finanzsituation und die starken Cashflows des Unternehmens dürften aus Sicht des Analysten auf absehbare Zeit bestehen bleiben. Im Dezember 2017 sei ferner der Vertrag mit CEO Staudigl um drei Jahre bis 2021 verlängert worden. Der Analyst habe seine Prognosen teilweise deutlich erhöht (u.a. EPS 2017e: 17,48 (alt: 17,40) Euro; DPS 2017e: 2,50 (alt: 2,20) Euro; EPS 2018e: 6,95 (alt: 5,55) Euro; DPS 2018e: 3,70 (alt: 2,50) Euro).Börsenplätze Wacker Chemie-Aktie:Xetra-Aktienkurs Wacker Chemie-Aktie:171,75 EUR -0,61% (16.01.2018, 10:23)