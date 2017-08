Tradegate-Aktienkurs Wacker Chemie-Aktie:

Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - Wacker Chemie-Aktie: Die Kauflaune steigt! ChartanalyseSeit grob Anfang 2014 steckt das Wertpapier der Wacker Chemie AG (ISIN: DE000WCH8881, WKN: WCH888, Ticker-Symbol: WCH, Nasdaq OTC-Symbol: WKCMF) in einer außerordentlich volatilen Handelsspanne zwischen 58,20 sowie grob 117,80 Euro fest, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Aktuell könne seit Anfang 2016 ein intakter Aufwärtstrend ausgemacht werden, der von 58,20 Euro auf ein Verlaufshoch von 115,20 Euro aufwärts gereicht habe und damit knapp an die Jahreshochs aus 2015 angrenze. Allerdings habe Wacker Chemie seine Vorhochs nur knapp verfehlt und habe einen kurzfristigen Umweg über den gleitenden Durchschnitt EMA 50 auf Wochenbasis nehmen müssen. Seitdem herrsche jedoch wieder merklich gesteigerte Kauflaune unter den Marktteilnehmern, diese hätten das Papier im gestrigen Handel nämlich mit aller Kraft über den Widerstandsbereich zwischen 102,20 sowie 103,85 Euro aufwärts gedrückt.Kurzfristig seien vom aktuellen Niveau aus direkte Kursgewinne zunächst bis in den Bereich von 107,90 Euro zu erwarten. Darüber könnte es bei anhaltender Stärke an die darüber gelegenen Zwischenhochs um 109,50 Euro weiter aufwärts gehen, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de". (Veröffentlicht am 01.08.2017)