Kurzprofil Wacker Chemie AG:



Die Wacker Chemie AG (ISIN: DE000WCH8881, WKN: WCH888, Ticker-Symbol: WCH, Nasdaq OTC-Symbol: WKCMF) ist ein global operierender Chemiekonzern mit rund 17.000 Beschäftigten und einem Jahresumsatz von rund 5,3 Mrd. EUR (2015). Global vernetzt über fünf Geschäftsbereiche betreiben wir derzeit weltweit 25 Produktionsstandorte. Mit Tochtergesellschaften und Vertriebsbüros in 28 Ländern ist WACKER in Amerika, Asien, Australien und Europa vertreten. (31.01.2017/ac/a/d)

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Wacker Chemie-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Spezialchemiekonzerns Wacker Chemie AG (ISIN: DE000WCH8881, WKN: WCH888, Ticker-Symbol: WCH, Nasdaq OTC-Symbol: WKCMF) charttechnisch unter die Lupe.Der Mitte Dezember beschriebene Pullback an die Nackenzone einer inversen Schulter-Kopf-Schulter-Formation bei knapp 90 EUR habe sich als die erwartete Chance für die Wacker-Aktie herausgestellt. Mittlerweile sei nicht nur die Kurslücke vom Juli 2015 geschlossen, sondern auch acht weiße Wochenkerzen in Serie ausgeprägt worden. Damit bestehe die Gefahr, dass die Wacker Chemie-Aktie zusehends heiß laufe.In die gleiche Kerbe würden aktuell verschiedene Indikatoren schlagen. So notiere der RSI tief im überkauften Terrain und habe dabei sogar höhere Niveaus als im Sommer 2007 erreicht. Darüber hinaus weise der Oszillator auf Tagesbasis inzwischen eine negative Divergenz auf, indem die jüngsten Verlaufshochs nicht mehr durch entsprechende Indikatorenpendants bestätigt worden seien. Das Erreichen der Widerstände vom Frühjahr 2015 bei 116,50/117,80 EUR könnten Investoren deshalb zu Gewinnmitnahmen nutzen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 31.01.2017)Xetra-Aktienkurs Wacker Chemie-Aktie:113,10 EUR -1,01% (30.01.2017, 17:35)