Bonn (www.aktiencheck.de) - Vom Handelsabkommen RCEP zwischen den ASEAN-Staaten sowie Australien und Neuseeland könnte die japanische Wirtschaft in starkem Maße profitieren, so die Analysten von Postbank Research.



45 Prozent aller Exporte Japans würden in Staaten gehen, die der neuen Freihandelszone angehören würden. Zwar bestünden bereits mit einer Reihe dieser Staaten Abkommen, sodass Waren auch in der Vergangenheit schon teilweise zollfrei hätten gehandelt werden können. Dies gelte aber nicht für die wachstumsstarken Schwellenländer China und Südkorea, auf die zusammen rund 29 Prozent aller japanischen Exporte entfallen würden. Nach vollständiger Implementierung des neuen Handelsabkommens dürfe Japan fast alle Waren ohne Abgaben in diese beiden Länder einführen. Insbesondere Agrarprodukte seien aber ausgeklammert worden und dürften dementsprechend weiterhin mit Zöllen belegt sein.



Vor allem die exportorientierte japanische Industrie könne sich somit über zusätzliche Wachstumsimpulse von Seiten des Außenhandels freuen. Der Yen könnte von einer weiteren strukturellen Verbesserung der Leistungsbilanz Japans langfristig profitieren. Kurzfristig dürften für den seit Anfang September etwas stärkeren Yen dagegen Kapitalzuflüsse ausländischer Anleger eine stärkere Rolle spielen. Japanische Aktien seien gegenüber Aktienmärkten anderer Industriestaaten wegen ihrer - gemessen am Kurs-Buchwert-Verhältnis - günstigeren Bewertung interessant. Die Analysten würden für den Yen gegenüber dem Euro daher noch Aufwertungspotenzial sehen. (25.11.2020/ac/a/m)





Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.