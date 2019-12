Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Die finale Schätzung des BIP-Wachstums im 3. Quartal in der Eurozone bestätigte gestern die Ergebnisse der Vorabschätzungen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Demnach sei die Wirtschaftsleistung im Euroraum wie im Vorquartal um 0,2% in der Quartalsrate expandiert. Im Detail hätten sich dabei leichte Aufwärtsrevisionen vor allem für die kleineren Euroländer ergeben, die mit 0,4% gg. Vq. deutlich stärker gewachsen seien als die drei größten Volkswirtschaften Deutschland, Frankreich und Italien. Auch perspektivisch bleibe die Wachstumsdynamik in der Eurozone weiterhin eher gedämpft. Für das Abschlussquartal 2019 würden die Analysten erneut nur mit einem BIP-Wachstum von 0,2% gg. Vq. rechnen, was durch die enttäuschenden Einzelhandelsumsätze im Oktober (-0,6% gg. Vm.) untermauert worden sei. (06.12.2019/ac/a/m)





Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.