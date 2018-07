Linz (www.aktiencheck.de) - Die Unsicherheiten rund um die Sanktionen gegen Russland haben sich wieder beruhigt, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.



Die im Zuge der Sanktionsankündigungen auf 1,3% reduzierte Wachstumsprognose bleibe jedoch aufrecht. Da passe auch der starke Rückgang des Einkaufsmanagerindex des Verarbeitenden Gewerbes im Mai auf unter 50 Punkte gut ins Bild. Weiterhin würden natürlich auch die Auswirkungen des schwelenden globalen Handelskrieges auf die Stimmung drücken. Einzig der gestiegene Ölpreis bilde ein Gegengewicht. Russland werde aus dem Grund seine Fördermengen um 200 Tsd. Barrels pro Tag erhöhen und damit die Belastungen früherer Sanktionen zu rund zwei Drittel wieder ausgleichen. Daher werde das reale BIP von der wieder gestiegenen Ölproduktion profitieren, aber eben nicht 1 zu 1. Die aktuelle Inflation in Russland liege derzeit bei 2,4% und damit unter dem Zentralbankziel von 4,0%. Die Phase der hohen Zinsen seit 2015 sei vorbei; in diesem Jahr könnten noch zwei Senkungen ins Haus stehen. (06.07.2018/ac/a/m)





