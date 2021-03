Bild: Pixabay

Was soll 2021 geschehen?

Pay n Play als Qualitätsmerkmal

Schließlich boten Vergleichsportale bisher nur Casinos an, welche im Ausland eine Lizenz aufwiesen. Nach welchen Regularien diese Lizenzen jedoch vergeben werden, ist für den deutschen Verbraucher schwer zu erkennen. Zudem weisen die meisten Casinos die Lizenznummer nur schwer ersichtlich auf der Webseite aus. Eine sichere Möglichkeit, ein seriöses Casino zu finden, bot sich mit der Entscheidung für ein Pay n Play Casino. Dazu bot Casinomagie eine Pay n Play Casino List, welche aufzeigt, bei welchem Casinos Sie diese Ein- und Auszahlungsmethoden nutzen können. Bei Anbietern wie Winfest steht Ihnen ein sicheres Verwalten Ihres Geldes zur Verfügung: Eingezahltes Geld erscheint in Echtzeit auf Ihrem Spielerkonto. So können Sie das Geld ohne lange Wartezeiten zum Einsatz bringen. ebenso schnell erfolgt die Auszahlung eines Gewinnes. Die Schnelligkeit der Geld Ein- sowie Auszahlung ist für die meisten Suchenden ein entscheidendes Kriterium, sich für oder gegen ein Online Casino zu entscheiden.



In Aktien der Glücksspielunternehmen investieren?

Für Anleger und Anlegerinnen eröffnet dieses inkrafttretende Gesetz einen ganz neuen Investitionsmarkt. Schließlich zeigt sich immer wieder, dass die Glücksspielbranche ausgesprochen gewinnbringend ist. So zeigt das Jahr 2019, dass der Internationale Hersteller von Einarmigen Banditen "International Game Technology" circa 4,78 Milliarden US-Dollar Umsatz einfahren konnte. Ebenso eindrucksvoll sowie interessant sind die Umsatzzahlen von Online Wettbüros wie Bet-at-home. Im Jahr 2019 verbuchte dieser rund 1,1 Milliarden Euro Einnahmen. Aktionäre freuten sich über hohe Dividenden je Anteilsschein.



Um jedoch in Glücksspielunternehmen investieren zu können, gilt es ausfindig zu machen, welche Unternehmen an der Deutschen Börse gehandelt werden. Anschließend sollten Sie abwägen, welcher dieser Anbieter Ihren Bedürfnissen entspricht. Wie bereits erwähnt, ist das Unternehmen Bet-at-Home an der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet. Seit dem Dezember 2004 können Investoren nun in diese Aktie anlegen. Der Konzern überzeugt mit Unternehmen in Malta, Österreich, Gibraltar und Deutschland. Im Jahr 2009 ergab sich ein großer Fortschritt für alle Investierenden. Denn in diesem Jahr wurde Bet at Home ein Teil der Betclic Everest SAS Group. Sie gilt als eine der führenden französischen Gruppe im Bereich Online-Gaming und Sportwetten.



Ebenso können Sie Ihr Geld in Aktien von Lotto24 investieren. Der Anbieter von staatlichem Lotto im Internet überzeugt durch das Angebot aus Lotto wie 6 aus 49, Spiel 77 oder auch dem Eurojackpot. Ebenso können Nutzerinnen und Nutzer die Glücksspirale oder Keno spielen. Die Fortschrittlichkeit des Unternehmens zeigt sich deutlich in seiner Präsenz, nicht nur in der TV- und Radiowerbung, sondern auch durch das Angebot einer App. Bereits seit 2014 können Nutzerinnen und Nutzer Lotto per App spielen. Dies brachte sehr viel Zuspruch sowie leidenschaftliche Anhänger.



Möchten Sie auch in Schweden an die Börse gehen? Dann können Sie sich Aktienanteile von Betsson kaufen. Das Angebot des Online Casinobetreibers umfasst zahlreiche verschiedene Spiele. Bereits im Jahr 1963 wurde das Unternehmen gegründet und weist seither mehr als 1800 Mitarbeitende auf. Die Besonderheit für Anleger und Anlegerinnen: Das Unternehmen hat Glücksspiellizenzen in mehr als 12 Ländern. (11.03.2021/ac/a/m)









Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Glücksspielunternehmen profitieren in den letzten Jahren stark von dem wachsenden Zuspruch der Nutzerinnen und Nutzer. Wer Online Glücksspiel oder Wetten betreibt, kann sich den Weg in die Casinos oder Wettbüros sparen. Gemütlich von Zuhause aus lassen sich Geldgewinne abräumen. Einen weiteren Wachstumsschub erlebt die Glücksspielbranche seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie. Denn seither können reale Casinos und Wettbüros kaum mehr besucht werden. Zu stark sind die Einschränkungen durch die Lockdowns, sodass das verbleibende Publikum, welches sich gerne in den vor Ort ansässigen Wettbüros aufhielt, in die virtuelle Welt entweichen muss. Ein weiterer Wachstumsschub wird von Experten bereits vorhergesagt. Denn im Jahr 2021 soll die Legalisierung der Online Casinos umgreifend stattfinden.Das Jahr 2021 soll die Glücksspielbranche verändern. Bisweilen besitzen viele Online Casinos eine offizielle Glücksspiellizenz aus anderen Staaten der Europäischen Union. Darunter verstärkt Malta. In Deutschland selbst wurden keine Lizenzen ausgestellt, außer in Schleswig-Holstein. Jedoch galten diese Lizenzen nur in Schleswig-Holstein, was die Zielgruppe der Casinos stark einschränkte. Damit waren die meisten Online Casinos teilweise illegal. www.casinomagie.com gelistet sind, auch in Deutschland eine Lizenz beantragen. Für Spielerinnen und Spieler geht somit deutlich mehr Transparenz beim Aussuchen eines Anbieters einher.