ISIN WW-Aktie:

US98262P1012



WKN WW-Aktie:

A2PSZQ



Ticker-Symbol WW-Aktie:

WW6



Nasdaq-Symbol WW-Aktie:

WW



Kurzprofil WW International Inc.:



WW International (ISIN: US98262P1012, WKN: A2PSZQ, Ticker-Symbol: WW6, Nasdaq-Symbol: WW) ist der weltweit führende Anbieter von Gewichtsmanagement-Services und arbeitet weltweit über ein Netzwerk von unternehmenseigenen und Franchise-Unternehmen. (17.06.2020/ac/a/n)



WW-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laut Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" bleibt die Aktie von WW International Inc. (ISIN: US98262P1012, WKN: A2PSZQ, Ticker-Symbol: WW6, Nasdaq-Symbol: WW) ein Kauf.Übergewicht ei eine Geißel der Menschheit. Zu viele Pfunde auf den Rippen könnten zu Diabetes und Herzerkrankungen führen. Das sei allgemein bekannt. Doch offensichtlich bewirke erst Corona bei vielen Übergewichtigen ein Umdenken. Das treibe die Geschäfte beim Diät-Spezialisten WW (Weight Watchers) kräftig an.WW habe mit seinem Quartalsupdate die Anleger hocherfreut. Der Konzern zähle nun insgesamt 4,9 Millionen Abonnenten, was einem Plus im Vergleich zum entsprechenden Vorjahreszeitraum von sieben Prozent entspreche.Von den 4,9 Millionen seien 3,8 Millionen reine Digitalkunden. Der Rest nutze sowohl das Digitalangebot als auch die Möglichkeit, sich in der Gruppe mit Coach vor Ort zu treffen.WW sei schon lange vor Corona auf der Empfehlungsliste. Die Pandemie mache das Unternehmen nun offensichtlich noch bedeutender. Besonders positiv sei die digitale Transformation, wodurch die Margen merklich steigen würden.Die WW-Aktie bleibt ein Kauf, obwohl sie seit der "Aktionär"-Empfehlung vom April bereits 40 Prozent im Plus liegt, so Andreas Deutsch. (Analyse vom 17.06.2020)