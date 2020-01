Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil WW International Inc.:



WW International (ISIN: US98262P1012, WKN: A2PSZQ, Ticker-Symbol: WW6, Nasdaq-Symbol: WW) ist der weltweit führende Anbieter von Gewichtsmanagement-Services und arbeitet weltweit über ein Netzwerk von unternehmenseigenen und Franchise-Unternehmen. (09.01.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Weight Watchers-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von WW International Inc. (ISIN: US98262P1012, WKN: A2PSZQ, Ticker-Symbol: WW6, Nasdaq-Symbol: WW) unter die Lupe.WW - früher Weight Watchers - sei 2020 an der Börse nicht zu stoppen. In Blitzgeschwindigkeit habe das Papier des Diät-Spezialisten im neuen Jahr ein neues 12-Monats-Hoch markiert. Der Markt erwarte offensichtlich, dass WW weiter stark von der Zusammenarbeit mit Talk-Legende Oprah Winfrey profitieren werde.20 Prozent - so viel habe der US-Titel in den ersten Tagen 2020 zugelegt. Es sei der beste Jahresstart für die WW-Aktie seit 2012, als das Papier innerhalb der ersten acht Handelstage 23 Prozent geklettert sei.Die Angst vor dem Angriff der Konkurrenz sei offensichtlich verflogen. Tivity Health habe kürzlich einen großen Relaunch angekündigt. Der Rivale wolle neue, kalorienarme Mahlzeiten auf den Markt bringen und hier auch die steigende Nachfrage nach veganem Essen bedienen. Nach der Meldung sei die WW-Aktie um über zehn Prozent eingebrochen.Doch der Markt konzentriere sich nun wieder auf die Markenstärke von WW. Die Weight-Watchers-Diät lande seit Jahren bei Diät-Tests immer auf den vorderen Plätzen. Oprah Winfrey sage: "Ich habe viele Diäten ausprobiert, aber richtig gewirkt hat nur die Weight-Watchers-Methode."Winfrey und WW hätten ihre Zusammenarbeit jüngst bis 2025 verlängert, wodurch eine große Angst des Marktes vom Tisch sei. Für das Unternehmen könne es nämlich kaum eine bessere Werbung geben. Das 2020er-KGV von 21 sei eindeutig nicht zu hoch. Die Konzentration auf Digital-Abos (3,1 Millionen in Q3/19!) werde die Margen weiter deutlich steigern. Seit der Aufnahme in das "Schlag-den-Buffett"-Depot des AKTIONÄR habe WW 135 Prozent zugelegt. Das Sentiment sei top.Wer dabei ist, lässt die Gewinne laufen, so Andreas Deutsch von "Der Aktionär". (Analyse vom 09.01.2020)