Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Nachdem der Ölpreis das 2016er-Tief bei 26,05 USD unterschritten hatte, folgte ein erstes Ausverkaufstief bei 19,46 USD, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Daran habe sich eine "inside candle" angeschlossen, deren Schwankungsbreite innerhalb des Pendants der Vorwoche verblieben sei. In der abgelaufenen Woche stehe nun erneut ein marginal tieferes Low bei 19,27 USD zu Buche. Vereinfacht ausgedrückt handele es sich um einen Fehlausbruch im Anschluss an einen Innenstab. Noch leite sich daraus aber kein Erholungsszenario ab. Dafür sei vielmehr ein Anstieg über das Hoch der Fehlausbruchskerze nötig. Deshalb würden die Analysten einen Spurt über das aktuelle Wochenhoch (21,89 USD) als Startschuss für eine technische Gegenbewegung des Ölpreises definieren. Gelinge es den beschriebenen Signalgeber zu aktivieren, würden die Tiefs von Anfang 2016 bei 26,05/26,19 USD ein erstes wichtiges Anlaufziel bilden. Das Tief von Ende 2008 bei 32,40 USD stecke danach die nächste Barriere ab. Begünstigt werde eine Aufwärtsreaktion nicht zuletzt durch den massiv überkauften RSI. Als Stop-Loss seien sich indes die jüngsten Verlaufstief bei gut 19 USD prädestiniert. (02.04.2020/ac/a/m)



