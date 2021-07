Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Das Treffen der OPEC+ ist das wichtigste Ereignis des Tages, so die Experten von XTB.



Die Vertreter der Ölproduzenten würden sich heute treffen, um über neue Förderquoten zu entscheiden. Das aktuelle Abkommen zur Produktionskürzung laufe Ende Juli aus, daher müsse eine Entscheidung getroffen werden, wie viel Öl im August und darüber hinaus gefördert werden solle. Der Markt erwarte, dass die OPEC+ ihre Produktion im August um etwa 0,5 Mio. Barrel pro Tag erhöhen werde. Es scheine einige Unstimmigkeiten unter den Kartellmitgliedern zu geben, da es heiße, dass Russland und Kasachstan die Produktion erhöhen wollten, während Saudi-Arabien vorsichtiger sei. Während hohe Ölpreise für die Produzenten vorteilhaft erscheinen mögen, sollte man bedenken, dass erhöhte Kraftstoffpreise die wirtschaftliche Erholung behindern und die Nachfrage in Zukunft negativ beeinflussen könnten. Das Treffen solle am frühen Nachmittag beginnen.



Ein Blick auf den WTI-Chart zeige, dass der Preis in letzter Zeit in einer lokalen Seitwärtsbewegung gehandelt worden sei. WTI sei Anfang der Woche an der unteren Begrenzung der Handelsspanne im Bereich von 72,50 Dollar abgeprallt und habe eine Erholung gestartet. Die Widerstandszone bei 74,20 Dollar, die diese obere Begrenzung der Handelsspanne markiere, werde derzeit getestet. Ein Durchbruch über diese Hürde würde den WTI-Preis auf ein neues Hoch bringen. (01.07.2021/ac/a/m)



Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.