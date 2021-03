Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Es kommt nicht alle Tage vor, dass über eine Dekade alte Trends zur Disposition stehen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Beim WTI-Ölpreis sei das aber gerade der Fall! Gemeint sei der Abwärtstrend seit Sommer 2008 (akt. bei 60,31 USD). Damit habe das "schwarze Gold" erreicht, was zu Jahresbeginn nur die wenigsten Marktteilnehmer dem Ölpreis zugetraut hätten, und das Kursziel von 60 USD aus dem Jahresausblick von HSBC Trinkaus & Burkhardt ausgeschöpft. Der Bedeutung des eingangs angeführten Langfristtrends habe der Ölpreis in der zweiten Märzhälfte dann allerdings Tribut zollen müssen, sodass noch nicht von einem nachhaltigen Trendbruch gesprochen werden könne. Um die Gefahr eines Fehlausbruchs gar nicht erst aufkommen zu lassen, gelte es in Zukunft das bisherige Monatstief bei 57,25 USD nicht mehr nachhaltig zu unterschreiten. Auf der Oberseite komme dagegen dem Hoch vom April 2019 bei 66,60 USD eine Schlüsselrolle zu. Zusammen mit verschiedenen anderen alten Hoch- und Tiefpunkten sowie dem jüngsten Verlaufshoch bei 67,98 USD entstehe hier eine wichtige horizontale Widerstandszone. Der Sprung über die diskutierten Hürden würde den o. g. Baissetrend endgültig zu den Akten legen und somit die laufende Ölrally nochmals untermauern. Im Erfolgsfall würden die 2018er-Hochs bei 75/77 USD das nächste Anlaufziel definieren. (29.03.2021/ac/a/m)



