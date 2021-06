Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Es kommt nicht alle Tage vor, dass über eine Dekade alte Trends zu den Akten gelegt werden, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Beim Ölpreis sei das aber gerade der Fall! Gemeint sei der Abwärtstrend seit Sommer 2008 (akt. bei 59,20 USD). Damit habe das "schwarze Gold" erreicht, was zu Jahresbeginn nur die wenigsten Marktteilnehmer dem Ölpreis zugetraut hätten. Getreu dem Motto: "Totgesagte leben länger". Und es könnte sich sogar noch weiteres charttechnisches Überraschungspotenzial eröffnen, denn der Ölpreis kratze aktuell am Hoch vom April 2019 bei 66,60 USD. Zusammen mit verschiedenen anderen alten Hoch- und Tiefpunkten sowie dem jüngsten Verlaufshoch bei 68,00 USD entstehe hier eine wichtige horizontale Widerstandszone. Der Sprung über die diskutierten Hürden würde nach der "selling climax" des Jahres 2020 für den Abschluss einer nicht ganz idealtypischen Bodenbildung sorgen. Gelinge auch der nächste Befreiungsschlag, dann würden die 2018er-Hochs bei 75/77 USD das nächste Anlaufziel definieren. Auf der Unterseite würden dagegen der o. g. ehemalige Abwärtstrend sowie die 38-Monats-Linie (akt. bei 53,60 USD) massive Rückzugslinien bilden, welche es in Zukunft nicht mehr zu unterschreiten gelte. (01.06.2021/ac/a/m)



Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.