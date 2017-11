Weitere Suchergebnisse zu "Platin":

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der World Platinum Investment Council (WPIC) sieht in seinem gestern veröffentlichten Quartalsbericht am globalen Platinmarkt in diesem Jahr entgegen vielen anderen Marktbeobachtern ein Angebotsdefizit von 15 Tsd. Unzen, so die Analysten der Commerzbank.



Dieses solle sich im nächsten Jahr deutlich auf 275 Tsd. Unzen ausweiten, womit der Platinmarkt mindestens seit sechs Jahren im Defizit wäre. Die Nachfrage insgesamt solle laut WPIC 2018 um 2% auf 8,03 Mio. Unzen steigen, obwohl die Nachfrage aus der Automobilindustrie für Katalysatoren weiter zurückgehen dürfte. Allerdings gebe es einzelne Hinweise, dass US- und europäische Autohersteller erwägen, in Benzinkatalysatoren stärker Platin einzusetzen. Überkompensiert werde die rückläufige Automobilnachfrage durch eine stärkere industrielle Nachfrage außerhalb des Automobilsektors, insbesondere in der Chemie- und Glasindustrie (+9%).



Die Schmucknachfrage solle erstmals seit vier Jahren wieder zulegen (+3%), wobei für Indien erneut ein zweistelliges Wachstum erwartet werde und der Rückgang in China gestoppt werden solle. Im Gegensatz zur höheren Nachfrage solle Angaben des WPIC zufolge die Platinproduktion 2018 um 1% auf 7,76 Mio. Unzen sinken. Dies sei auf Südafrika zurückzuführen, wo sich Minenschließungen entsprechend negativ auswirken würden. Auf den Platinpreis habe der Bericht gestern Morgen keine Auswirkungen. Platin sei am Nachmittag um etwa 10 USD im Einklang mit den anderen Edelmetallen gestiegen und notiere heute Morgen bei 935 USD je Feinunze. (22.11.2017/ac/a/m)