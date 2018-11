Xetra-Aktienkurs Vossloh-Aktie:

41,20 EUR +0,86% (01.11.2018, 15:58)



Tradegate-Aktienkurs Vossloh-Aktie:

41,30 EUR +1,23% (01.11.2018, 15:54)



ISIN Vossloh-Aktie:

DE0007667107



WKN Vossloh-Aktie:

766710



Ticker-Symbol Vossloh-Aktie:

VOS



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Vossloh-Aktie:

VOSSF



Kurzprofil Vossloh AG:



Die Vossloh AG (ISIN: DE0007667107, WKN: 766710, Ticker-Symbol: VOS, Nasdaq OTC-Symbol: VOSSF) ist weltweit in den Märkten für Bahntechnik tätig. Kerngeschäft ist die Bahninfrastruktur. Die Konzernaktivitäten sind in den drei Geschäftsbereichen Core Components, Customized Modules, Lifecycle Solutions gegliedert. Im Geschäftsjahr 2017 erzielte Vossloh mit über 3.900 Mitarbeitern einen Umsatz von rund 920 Mio. Euro. (01.11.2018/ac/a/nw)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Vossloh-Aktienanalyse von Analyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Analyst von Independent Research, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie des Verkehrstechnik-Konzerns Vossloh AG (ISIN: DE0007667107, WKN: 766710, Ticker-Symbol: VOS, Nasdaq OTC-Symbol: VOSSF) von 45 auf 41 Euro.Die Geschäftsentwicklung im dritten Quartal 2018 sei hinter seinen Prognosen zurückgeblieben, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Der Ausblick für das Geschäftsjahr 2018 sei nun vorsichtiger formuliert worden. Trotz des Umsatzrückgangs in Q3 habe die Book-to-Bill-Ratio unter der wichtigen Marke von 1 (aber Q1-Q3 2018: 1,10) gelegen. Der Auftragsbestand sei im Quartalsverlauf nicht weiter gestiegen (aber per 30.09.18: +10% y/y). Diermeier habe seine Prognosen nach unten revidiert. Es seien nach wie vor Unwägbarkeiten (u.a. noch kein Verkaufsvertrag für Lokomotiven-Geschäft, eventuell weitere Wertberichtigungen) vorhanden. China wolle die Belastungen durch den Handelskonflikt mit den USA durch höhere investive Staatsausgaben bekämpfen, wovon Vossloh profitieren könnte.Sven Diermeier, Analyst von Independent Research, hat in einer aktuellen Aktienanalyse seine Halteempfehlung für die Vossloh-Aktie bekräftigt und das Kursziel von 45 auf 41 Euro reduziert. (Analyse vom 01.11.2018)Börsenplätze Vossloh-Aktie: