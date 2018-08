Xetra-Aktienkurs Vossloh-Aktie:

Kurzprofil Vossloh AG:



Die Vossloh AG (ISIN: DE0007667107, WKN: 766710, Ticker-Symbol: VOS, Nasdaq OTC-Symbol: VOSSF) ist weltweit in den Märkten für Bahntechnik tätig. Kerngeschäft ist die Bahninfrastruktur. Die Konzernaktivitäten sind in den drei Geschäftsbereichen Core Components, Customized Modules, Lifecycle Solutions gegliedert. Im Geschäftsjahr 2017 erzielte Vossloh mit über 3.900 Mitarbeitern einen Umsatz von rund 920 Mio. Euro. (21.08.2018/ac/a/nw)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Vossloh-Aktienanalyse von Analyst Wolfgang Donie von der NORD LB:Wolfgang Donie, Analyst der NORD LB, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse seine Anlagevotum für die Aktie des Verkehrstechnikkonzerns Vossloh AG (ISIN: DE0007667107, WKN: 766710, Ticker-Symbol: VOS, Nasdaq OTC-Symbol: VOSSF).Die Halbjahreszahlen des Werdohler Konzerns seien nach einem schwachen Auftaktquartal insgesamt besser als erwartet ausgefallen, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Der Ausblick lasse eine deutliche Aufholjagd im zweiten Halbjahr des Übergangsjahres 2018 erwarten.Wolfgang Donie, Analyst der NORD LB, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse seine Halteempfehlung für die Vossloh-Aktie mit einem unveränderten Kursziel von 45 Euro. (Analyse vom 21.08.2018)Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der "Vossloh AG": Keine vorhanden.Börsenplätze Vossloh-Aktie: