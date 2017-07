Tradegate-Aktienkurs Vossloh-Aktie:

59,009 EUR +0,45% (26.07.2017, 19:39)



ISIN Vossloh-Aktie:

DE0007667107



WKN Vossloh-Aktie:

766710



Ticker-Symbol Vossloh-Aktie:

VOS



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Vossloh-Aktie:

VOSSF



Kurzprofil Vossloh AG:



Die Vossloh AG (ISIN: DE0007667107, WKN: 766710, Ticker-Symbol: VOS, Nasdaq OTC-Symbol: VOSSF) ist weltweit in den Märkten für Bahntechnik tätig. Kerngeschäft ist die Bahninfrastruktur. Darüber hinaus ist der Konzern im Lokomotivengeschäft tätig. Die Konzernaktivitäten sind in den vier Geschäftsbereichen Core Components, Customized Modules, Lifecycle Solutions und Transportation gegliedert. Im Geschäftsjahr 2016 erzielte Vossloh mit etwas mehr als 4.000 Mitarbeitern einen Umsatz von rund 930 Mio. Euro. (26.07.2017/ac/a/nw)





Hannover (www.aktiencheck.de) - Vossloh-Aktienanalyse von Analyst Wolfgang Donie von der NORD LB:Wolfgang Donie, Analyst der NORD LB, hält in einer aktuellen Aktienanalyse nach Q1-Zahlen an seinem bisherigen Anlagevotum für die Aktie des Verkehrstechnik-Konzerns Vossloh AG (ISIN: DE0007667107, WKN: 766710, Ticker-Symbol: VOS, Nasdaq OTC-Symbol: VOSSF) fest.Der Werdohler Konzern habe im ersten Halbjahr 2017 eine solide Entwicklung im Rahmen der eigenen Planung gezeigt, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Eine dynamischere Kursentwicklung des Vossloh-Aktie erwarte er aber erst nach einem Verkauf von Vossloh Locomotives.Wolfgang Donie, Analyst der NORD LB, hat in einer aktuellen Aktienanalyse die Halteempfehlung für die Vossloh-Aktie mit einem unveränderten Kursziel von 60 Euro bestätigt. (Analyse vom 26.07.2017)Xetra-Aktienkurs Vossloh-Aktie:58,89 EUR +0,26% (26.07.2017, 17:35)