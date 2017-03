Xetra-Aktienkurs Vossloh-Aktie:

59,17 EUR +0,27% (27.03.2017, 14:20)



Tradegate-Aktienkurs Vossloh-Aktie:

59,531 EUR +0,84% (27.03.2017, 12:08)



ISIN Vossloh-Aktie:

DE0007667107



WKN Vossloh-Aktie:

766710



Ticker-Symbol Vossloh-Aktie:

VOS



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Vossloh-Aktie:

VOSSF



Kurzprofil Vossloh AG:



Die Vossloh AG (ISIN: DE0007667107, WKN: 766710, Ticker-Symbol: VOS, Nasdaq OTC-Symbol: VOSSF) ist weltweit in den Märkten für Bahntechnik tätig. Kerngeschäft ist die Bahninfrastruktur. Darüber hinaus ist der Konzern im Lokomotivengeschäft tätig. Die Konzernaktivitäten sind in den vier Geschäftsbereichen Core Components, Customized Modules, Lifecycle Solutions und Transportation gegliedert. Im Geschäftsjahr 2016 erzielte Vossloh mit etwas mehr als 4.000 Mitarbeitern einen Umsatz von rund 930 Mio. Euro. (27.03.2017/ac/a/nw)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Vossloh-Aktienanalyse von Aktienanalyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlageurteil für die Aktie des Verkehrstechnikkonzerns Vossloh AG (ISIN: DE0007667107, WKN: 766710, Ticker-Symbol: VOS, Nasdaq OTC-Symbol: VOSSF).Die Jahreszahlen 2016 hätten kein einheitliches Bild gezeigt (Umsatz, Nettoergebnis unter den Analystenerwartungen; EBIT über der Analystenprognose). Die Ziele für 2016 seien knapp erreicht (Umsatz) bzw. übertroffen (EBIT-Marge) worden. Der erneute Dividendenausfall für 2016 habe Diermeier negativ überrascht (Analystenerwartung: 0,30 Euro/Aktie). Die Bilanz- und Verschuldungskennzahlen hätten sich verbessert. Der Ausblick für 2017, der ein Umsatzwachstum und eine Margenverbesserung impliziere, habe umsatzseitig über der Analystenprognose und margenseitig im Rahmen der Analystenerwartung gelegen.Während das Ausscheiden von CEO Schabert (per 31.03.) bereits seit längerem bekannt sei, werfe der am 22.03. überraschend angekündigte Rückzug von Großaktionär Thiele aus dem Aufsichtsrat Fragen auf. In 2017 sollte der Konzernumbau (vollständiger Rückzug aus dem Transportbereich, Konzentration auf Bahninfrastruktur) abgeschlossen sein. Diermeier halte weitere Akquisitionen für wahrscheinlich.Börsenplätze Vossloh-Aktie: