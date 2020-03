Tradegate-Aktienkurs Vonovia-Aktie:

37,80 EUR -3,08% (19.03.2020, 11:47)



ISIN Vonovia-Aktie:

DE000A1ML7J1



WKN Vonovia-Aktie:

A1ML7J



Ticker-Symbol Vonovia-Aktie:

ANN



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Vonovia-Aktie:

DAIMF



Kurzprofil Vonovia SE:



Die Vonovia SE (ISIN: DE000A1ML7J1, WKN: A1ML7J, Ticker-Symbol: ANN, NASDAQ OTC-Symbol: DAIMF) ist Europas führendes Wohnungsunternehmen, das einen Wohnungsbestand von rund 355.700 eigenen Wohnungen in fast allen attraktiven Städten und Regionen Deutschlands bewirtschaftet. Hinzu kommt ein Bestand von 38.000 Wohneinheiten in Schweden und 22.500 Wohnungen in Österreich. Das Portfolio ist insgesamt rund 53,3 Mrd. EUR wert.



Das Geschäftsmodell von Vonovia basiert auf der Vermietung von gutem, zeitgerechtem und vor allem bezahlbarem Wohnraum, der Entwicklung und dem Bau neuer Wohnungen für den Eigenbestand und für den Verkauf sowie auf dem Angebot wohnungsnaher Dienstleistungen. Diese wohnungsnahen Dienstleistungen umfassen im Wesentlichen die Hausmeisterorganisation, die Handwerkerorganisation, die Wohnumfeldorganisation, die Multimedia-Dienste und Messdienstleistungen. Hinzu kommen das Angebot von Kabel-TV, Badmodernisierung auf Mieterwunsch, automatisierte Zählerablesung und seniorengerechte Modernisierung von Wohnungen. (19.03.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Vonovia-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Immobilienkonzerns Vonovia SE (ISIN: DE000A1ML7J1, WKN: A1ML7J, Ticker-Symbol: ANN, NASDAQ OTC-Symbol: DAIMF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Angst vor den wirtschaftlichen Auswirkungen der Coronavirus-Krise sei nicht ähnlich groß wie die Sorge um die eigene Gesundheit. Vonovia habe heute Morgen ein Statement veröffentlicht, mit dem das Unternehmen seine Aktionäre beruhigen wolle. Die Jahresprognose habe Deutschlands größter Wohnungskonzern bestätigt und auf die ausreichende Liquidität hingewiesen."Das Unternehmen ist weiterhin sehr zuversichtlich, seine FFO-Prognose für 2020 und den Wertzuwachs im Jahresvergleich zu erreichen", heiße es in der Mail aus der Investor-Relations-Abteilung der Vonovia SE. Zu dem sei die Liquiditätslage sehr komfortabel und werde von den aktuellen Entwicklungen nicht beeinträchtigt. Die Gesellschaft habe die FFO-Prognose der Gruppe für 2020 i.H.v. 1.275 Mio.bis 1.325 Mio. Euro bestätigt. Nach Ansicht des Unternehmens sei das Wachstum der Marktmieten weitgehend immun gegen makroökonomische Auswirkungen.Zwar könne es bei der Fertigstellung einiger Investitionen für eine gewisse Zeit zu geringfügigen Verzögerungen kommen, diese würden jedoch mit der Zeit aufgeholt. Vonovia sehe sich aber auch verpflichtet, z.B. Mieter in Härtefällen zu schützen.Börsenplätze Vonovia-Aktie:Xetra-Aktienkurs Vonovia-Aktie:38,14 EUR -1,19% (19.03.2020, 11:35)