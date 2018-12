Xetra-Aktienkurs Vonovia-Aktie:

42,04 EUR +1,18% (06.12.2018, 15:48)



Tradegate-Aktienkurs Vonovia-Aktie:

42,20 EUR +1,59% (06.12.2018, 16:03)



ISIN Vonovia-Aktie:

DE000A1ML7J1



WKN Vonovia-Aktie:

A1ML7J



Ticker-Symbol Vonovia-Aktie:

ANN



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Vonovia-Aktie:

DAIMF



Kurzprofil Vonovia SE:



Die Vonovia SE (ISIN: DE000A1ML7J1, WKN: A1ML7J, Ticker-Symbol: ANN, NASDAQ OTC-Symbol: DAIMF) ist ein Immobilienunternehmen, das sich auf die Verwaltung von Wohnungen spezialisiert hat. Der Firma gehören über 346.000 Wohnungen und sie übernimmt Leistungen wie Instandhaltung und Modernisierung. Dabei wird das Portfolio ständig optimiert, was bedeutet, dass einzelne Bestandsobjekte verkauft und dafür neue Immobilien erworben werden. Der allgemeine Anspruch besteht darin, bezahlbaren Wohnraum für verschiedene Bevölkerungsschichten anbieten zu können. Neben den Wohnimmobilien besitzt die Vonovia auch einige Gewerbeobjekte, die hauptsächlich an Kleinbetriebe zur lokalen Versorgung in Wohngebieten vermietet sind. Die Objekte befinden sich ausschließlich in Deutschland. (06.12.2018/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Vonovia-Aktienanalyse von Thomas Bergmann, Redakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Thomas Bergmann von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Immobilienkonzerns Vonovia SE (ISIN: DE000A1ML7J1, WKN: A1ML7J, Ticker-Symbol: ANN, NASDAQ OTC-Symbol: DAIMF) unter die Lupe.Im Bärenmarkt beweise Vonovia relative Stärke. Grund seien gute Q3-Zahlen. Wie Vonovia heute Morgen mitgeteilt habe, sei der operative Gewinn (FFO 1, Funds from Operations) gegenüber dem Vorjahr um Prozent auf 778,2 Millionen Euro geklettert. Neben dem Ergebnisbeitrag von Victoria Park in Schweden habe der DAX-Konzern von einem besseren Finanzergebnis sowie der weiterhin hohe Nachfrage nach Wohnungen und der niedrige Leerstand profitiert. Die Quartalszahlen hätten im Rahmen der Analystenprognosen gelegen.Zu den Highlights im Quartalsbericht würden die Bestätigung der Jahresprognose sowie die geplante Anhebung der Dividende auf 1,44 Euro je Aktie gehören. Bemerkenswert sei ferner, dass das sich Vonovia offensichtlich die anhaltende Kritik aus Mieterkreisen zu Herzen genommen habe und auf teure Modernisierungen, die oft mit massiven Mieterhöhungen einhergehen würden, verzichte. Stattdessen werde verstärkt in den Wohnungsneubau sowie in Modernisierungen in Schweden investiert.Die Bäume würden auch für Vonovia in den Himmel wachsen, doch der Konzern werde noch Jahre von niedrigen Zinsen und einer steigenden Nachfrage nach Wohnraum profitieren. Außerdem sorge die schiere Größe für enormes Synergiepotenzial, das noch nicht ausgeschöpft sei.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Vonovia-Aktie: