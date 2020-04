Tradegate-Aktienkurs Vonovia-Aktie:

Kurzprofil Vonovia SE:



Die Vonovia SE (ISIN: DE000A1ML7J1, WKN: A1ML7J, Ticker-Symbol: ANN, NASDAQ OTC-Symbol: DAIMF) ist Europas führendes privates Wohnungsunternehmen. Heute besitzt Vonovia rund 416.000 Wohnungen in allen attraktiven Städten und Regionen Deutschlands, Schwedens und Österreichs. Hinzu kommen rund 79.000 verwaltete Wohnungen. Der Portfoliowert liegt bei zirka 53,3 Mrd. EUR. Vonovia stellt dabei als modernes Dienstleistungsunternehmen die Kundenorientierung und Zufriedenheit seiner Mieter in den Mittelpunkt. Ihnen ein bezahlbares, attraktives und lebenswertes Zuhause zu bieten, bildet die Voraussetzung für eine erfolgreiche Unternehmensentwicklung. Daher investiert Vonovia nachhaltig in Instandhaltung, Modernisierung und den seniorenfreundlichen Umbau der Gebäude. Zudem baut das Unternehmen zunehmend neue Wohnungen durch Nachverdichtung und Aufstockung.



Seit 2013 ist das in Bochum ansässige Unternehmen börsennotiert, seit September 2015 im DAX 30 gelistet. Zudem wird die Vonovia SE in den internationalen Indizes STOXX Europe 600, MSCI Germany, GPR 250 sowie EPRA/NAREIT Europe geführt. Vonovia beschäftigt mehr als 10.000 Mitarbeiter. (12.04.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Vonovia-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Immobilienkonzerns Vonovia SE (ISIN: DE000A1ML7J1, WKN: A1ML7J, Ticker-Symbol: ANN, NASDAQ OTC-Symbol: DAIMF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Bochumer Wohnungskonzern habe sich in der Coronavirus-Krise bislang relativ schadlos gehalten. Im Interview mit der "Welt" habe Konzernchef Rolf Buch die Mietausfälle in diesem Jahr auf einen mittleren zweistelligen Millionenbetrag beziffert. Am Dividendenvorschlag für das abgelaufene Geschäftsjahr wolle er trotzdem festhalten. Die geplante Erhöhung der Dividende um 9% auf 1,57 Euro halte Buch für vertretbar. Am Ende entscheide jedoch die Hauptversammlung. Sein Unternehmen sehe er jedenfalls finanziell gut gerüstet.Die Vonovia-Aktie sei an einem starken Widerstandsbereich angekommen, der sich aus einer horizontalen Linie bei 46 Euro und der 200-Tage-Linie knapp oberhalb zusammensetze. Erste Versuche, diese Zone zu überwinden, seien gescheitert. Sollte das Papier dort abprallen, warte bei 42 Euro eine wichtige Unterstützung, so Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 11.04.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs Vonovia-Aktie:45,49 EUR +0,69% (09.04.2020, 17:35)