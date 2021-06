Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Vonovia SE:



Die Vonovia SE (ISIN: DE000A1ML7J1, WKN: A1ML7J, Ticker-Symbol: ANN, NASDAQ OTC-Symbol: DAIMF) ist Europas führendes privates Wohnungsunternehmen. Heute besitzt Vonovia rund 416.000 Wohnungen in allen attraktiven Städten und Regionen Deutschlands, Schwedens und Österreichs. Hinzu kommen rund 74.000 verwaltete Wohnungen. Der Portfoliowert liegt bei zirka 58,9 Mrd. EUR. Vonovia stellt dabei als modernes Dienstleistungsunternehmen die Kundenorientierung und Zufriedenheit seiner Mieter in den Mittelpunkt. Ihnen ein bezahlbares, attraktives und lebenswertes Zuhause zu bieten, bildet die Voraussetzung für eine erfolgreiche Unternehmensentwicklung. Daher investiert Vonovia nachhaltig in Instandhaltung, Modernisierung und den seniorenfreundlichen Umbau der Gebäude. Zudem baut das Unternehmen zunehmend neue Wohnungen durch Nachverdichtung und Aufstockung.



Seit 2013 ist das in Bochum ansässige Unternehmen börsennotiert, seit September 2015 im DAX 30 gelistet. Zudem wird die Vonovia SE in den internationalen Indizes STOXX Europe 600, MSCI Germany, GPR 250 sowie EPRA/NAREIT Europe geführt. Vonovia beschäftigt mehr als 10.000 Mitarbeiter.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Vonovia-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Immobilienkonzerns Vonovia SE (ISIN: DE000A1ML7J1, WKN: A1ML7J, Ticker-Symbol: ANN, NASDAQ OTC-Symbol: DAIMF) unter die Lupe.Die Zukunft von Deutschlands zweitgrößtem Immobilienkonzern Deutsche Wohnen scheie besiegelt. Der größere Wettbewerber Vonovia habe dem Berliner Konzern ein Angebot gemacht, das sie nicht ablehnen könnten - oder wollten. Auf der Hauptversammlung des Branchenzweiten heute habe der Deutsche Wohnen-Chef Michael Zahn jedenfalls für die Fusion getrommelt. "Wir müssen Antworten finden im Hinblick auf die fortlaufende Regulierung, die wir auch in Zukunft erwarten dürfen", habe Zahn gesagt. Er habe als Beispiel die Umlage der CO2-Steuer genannt, die künftig auch von Vermietern mitgetragen werden solle.Es müssten allerdings auch Antworten gefunden werden mit Blick auf potenzielle Aufkäufe weiterer Immobilien und Unternehmen. Unter anderem wegen der deutlich gestiegenen Einkaufspreise seien diese für die Deutsche Wohnen alleine sehr schwierig zu stemmen. "Ich glaube nicht, dass die Branche sich schnell erholt", habe Zahn betont. In dieser Situation sei das Angebot der Vonovia sehr fair.Die Investmentbank Jefferies gehe von einer recht reibungslosen Übernahme von Deutsche Wohnen durch Konkurrent Vonovia aus. Als entscheidenden Faktor habe Analyst Thomas Rothäusler in einer aktuellen Studie die Unterstützung durch das Management von Deutsche Wohnen genannt. Hinzu kämen der politische Druck auf den fast ausschließlich in Berlin aktiven Übernahmekandidaten und die erwiesene Fähigkeit des deutschen Marktführers, Zukäufe gut zu integrieren.Einige Vonovia-Aktionäre könnten zwar die finanziellen Details der Transaktion hinterfragen und einige Anteilseigner von Deutsche Wohnen auf ein langfristig höheres Potenzial als die gebotenen 53 Euro je Aktie spekulieren. Aber auch die große Schnittmenge bei den Aktionären beider Unternehmen spreche für einen Erfolg der Transaktion, glaube Rothäusler. Seitens der Wettbewerbsbehörden sehe der Experte angesichts des fragmentierten Marktes ebenfalls kaum Hindernisse.Dazu könnte beide Unternehmen die Sorge vor mehr politischem Gegenwind durch eine neue Regierung nach der Bundestagswahl im Herbst umtreiben. Mit einem Zusammenschluss steige auch das Gewicht, das man gegen einen generell zunehmenden Regulierungsdruck in die Waagschale werfen könne. Rothäusler habe z.B. auf die zunehmende Bedeutung einer nachhaltigen Unternehmensführung sowie die Einsparung von Kohlendioxid-Emissionen verwiesen.Deutschlands größter Immobilienkonzern habe sich Ende Mai mit der Deutsche Wohnen auf die Übernahme geeinigt. Vonovia wolle den Aktionären der Deutsche Wohnen insgesamt rund 18 Mrd. Euro bieten. Pro Aktie seiendas demnach 53,03 Euro. Die Deutsche Wohnen sei Berlins größer Privatvermieter und vermiete in der Hauptstadt bislang rund 114.000 der bundesweit mehr als 155.000 eigenen Wohnungen.Die Übernahme von Deutsche Wohnen durch Vonovia sei wahrscheinlich. Auch "Der Aktionär" sei optimistisch dass der Deal über die Bühne gehe und sehe ein Kursziel für die Vonovia-Aktie von 62 Euro. Die Deutsche Wohnen-Aktie werde hingegen zum Verkauf empfohlen. Durch den Zusammenschluss werde im übrigen ein DAX-Platz frei, den Airbus, Siemens Healthineers oder Zalando einnehmen könnte, so Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 01.06.2021)(Mit Material von dpa-AFX)