Xetra-Aktienkurs Vonovia-Aktie:

47,16 EUR +0,62% (07.10.2019, 15:25)



Tradegate-Aktienkurs Vonovia-Aktie:

47,19 EUR +0,90% (07.10.2019, 15:35)



ISIN Vonovia-Aktie:

DE000A1ML7J1



WKN Vonovia-Aktie:

A1ML7J



Ticker-Symbol Vonovia-Aktie:

ANN



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Vonovia-Aktie:

DAIMF



Kurzprofil Vonovia SE:



Die Vonovia SE (ISIN: DE000A1ML7J1, WKN: A1ML7J, Ticker-Symbol: ANN, NASDAQ OTC-Symbol: DAIMF) ist Europas führendes Wohnungsunternehmen, das rund 400.000 Wohnungen in allen attraktiven Städten und Regionen in Deutschland, Österreich und Schweden besitzt. Hinzu kommen rund 84.000 verwaltete Wohnungen. Der Portfoliowert liegt bei ca. 41,9 Mrd. EUR. Vonovia stellt dabei als modernes Dienstleistungsunternehmen die Kundenorientierung und Zufriedenheit seiner Mieter in den Mittelpunkt. Vonovia investiert nachhaltig in Instandhaltung, Modernisierung und den seniorenfreundlichen Umbau der Gebäude. Zudem baut das Unternehmen zunehmend neue Wohnungen durch Nachverdichtung und Aufstockung.



Seit 2013 ist das in Bochum ansässige Unternehmen börsennotiert, seit September 2015 im DAX 30 gelistet. Zudem wird die Vonovia SE in den internationalen Indices STOXX Europe 600, MSCI Germany, GPR 250 sowie EPRA/NAREIT Europe geführt. (07.10.2019/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Vonovia-Aktienanalyse von Analyst Michael Seufert von der NORD LB:Michael Seufert, Analyst der NORD LB, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des Wohnungsunternehmens Vonovia SE (ISIN: DE000A1ML7J1, WKN: A1ML7J, Ticker-Symbol: ANN, NASDAQ OTC-Symbol: DAIMF).Nach der Übernahme von Victoria Park im Vorjahr steige der Bochumer Konzern mit dem Kauf der Mehrheitsbeteiligung am Wohnungsunternehmen Hembla zum Marktführer in Schweden auf, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Dank der sich gut ergänzenden Portfolios rechne Vonovia für 2020 mit Synergien von 30 Mio. Euro und einem positiven Beitrag der Transaktion zum operativen Ergebnis und Nettovermögenswert. Dank der bereits im Mai erfolgten Kapitalerhöhung könne die Akquisition nun allein kreditfinanziert umgesetzt werden, ohne dass die Verschuldung (LTV) die eigene Zielbandbreite von 40 bis 45% übersteige. Der nicht geringe Übernahmepreis könne durch den strategisch hohen Wert für Vonovia gerechtfertigt werden.Michael Seufert, Analyst der NORD LB, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse seine Halteempfehlung für die Vonovia-Aktie mit einem unveränderten Kursziel von 44,65 Euro. (Analyse vom 07.10.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Vonovia-Aktie: