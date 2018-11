Xetra-Aktienkurs Vonovia-Aktie:

42,38 EUR -0,09% (19.11.2018, 16:12)



Tradegate-Aktienkurs Vonovia-Aktie:

42,30 EUR -0,35% (19.11.2018, 16:24)



ISIN Vonovia-Aktie:

DE000A1ML7J1



WKN Vonovia-Aktie:

A1ML7J



Ticker-Symbol Vonovia-Aktie:

ANN



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Vonovia-Aktie:

DAIMF



Kurzprofil Vonovia SE:



Die Vonovia SE (ISIN: DE000A1ML7J1, WKN: A1ML7J, Ticker-Symbol: ANN, NASDAQ OTC-Symbol: DAIMF) ist ein Immobilienunternehmen, das sich auf die Verwaltung von Wohnungen spezialisiert hat. Der Firma gehören über 346.000 Wohnungen und sie übernimmt Leistungen wie Instandhaltung und Modernisierung. Dabei wird das Portfolio ständig optimiert, was bedeutet, dass einzelne Bestandsobjekte verkauft und dafür neue Immobilien erworben werden. Der allgemeine Anspruch besteht darin, bezahlbaren Wohnraum für verschiedene Bevölkerungsschichten anbieten zu können. Neben den Wohnimmobilien besitzt die Vonovia auch einige Gewerbeobjekte, die hauptsächlich an Kleinbetriebe zur lokalen Versorgung in Wohngebieten vermietet sind. Die Objekte befinden sich ausschließlich in Deutschland. (19.11.2018/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Vonovia-Aktienanalyse von Thomas Bergmann, Redakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Thomas Bergmann von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Wohnungsunternehmens Vonovia SE (ISIN: DE000A1ML7J1, WKN: A1ML7J, Ticker-Symbol: ANN, NASDAQ OTC-Symbol: DAIMF) unter die Lupe.Deutschlands größter Wohnungskonzern verdiene prächtig. Vor allem bei den immobiliennahen Dienstleistungen wachse das DAX-Unternehmen extrem stark. Was die Aktionäre sehr erfreue, sei laut verschiedenen Medien Abzocke der Mieter.Ungeachtet der Vorwürfe halte sich das Papier des Wohnungsunternehmens sehr stabil im Markt. In den letzten Wochen habe der DAX-Titel wie einige Wettbewerber zu den Outperformern an der Börse gehört. Die Entwicklung sei umso erstaunlicher, da die Märkte spätestens im Jahr 2019 steigende Zinsen erwarten würden - eine Sache, die schwer auf den Kursen von Immo-Aktien lasten dürfte.DER AKTIONÄR bleibe bei seiner positiven Einschätzung der Vonovia-Aktie. Sollte aber die Stimmung gegen Vonovia kippen und sich die Vorwürfe gegen den Konzern erhärten, wird das Rating mit Sicherheit überprüft werden, so Thomas Bergmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 19.11.2018)Börsenplätze Vonovia-Aktie: