Tradegate-Aktienkurs Vonovia-Aktie:

41,63 EUR +1,22% (06.02.2018, 15:38)



ISIN Vonovia-Aktie:

DE000A1ML7J1



WKN Vonovia-Aktie:

A1ML7J



Ticker-Symbol Vonovia-Aktie:

ANN



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Vonovia-Aktie:

DAIMF



Kurzprofil Vonovia SE:



Die Vonovia SE (ISIN: DE000A1ML7J1, WKN: A1ML7J, Ticker-Symbol: ANN, NASDAQ OTC-Symbol: DAIMF) ist Deutschlands führendes bundesweit aufgestelltes Wohnungsunternehmen. Heute besitzt und verwaltet Vonovia rund 355.000 Wohnungen in allen attraktiven Städten und Regionen in Deutschland. Der Portfoliowert liegt bei mehr als 29,6 Mrd. EUR. Vonovia stellt dabei als modernes Dienstleistungsunternehmen die Kundenorientierung und Zufriedenheit seiner Mieter in den Mittelpunkt. Ein bezahlbares, attraktives und lebenswertes Zuhause zu bieten, bildet die Voraussetzung für eine erfolgreiche Unternehmensentwicklung. Daher investiert Vonovia nachhaltig in Instandhaltung, Modernisierung und den seniorenfreundlichen Umbau der Gebäude. Zudem wird das Unternehmen zunehmend neue Wohnungen durch Nachverdichtung und Aufstockung bauen.



Seit 2013 ist das in Bochum ansässige Unternehmen börsennotiert, seit September 2015 im DAX 30 gelistet. Zudem wird die Vonovia SE in den internationalen Indices STOXX Europe 600, MSCI Germany, GPR 250 sowie EPRA/NAREIT Europe geführt. Vonovia beschäftigt rund 8.100 Mitarbeiter. (06.02.2018/ac/a/d)

Paris (www.aktiencheck.de) - Vonovia-Chartanalyse der BNP Paribas:Vonovia (ISIN: DE000A1ML7J1, WKN: A1ML7J, Ticker-Symbol: ANN, NASDAQ OTC-Symbol: DAIMF) markierte am 9. Januar 2018 das aktuelle Allzeithoch bei 42,68 EUR, wie aus der Veröffentlichung "daily Edelmetall" der BNP Paribas hervorgeht.Danach habe der Wert deutlich nach unten gedreht. Zunächst habe noch der Unterstützungsbereich um 40,23 EUR gehalten. Allerdings sei der Immobilienwert am 25. Januar 2018 unter diese Marke gefallen. Er sei danach einige Tage unterhalb der Marke bei 40,23 EUR seitwärts gelaufen. Seit Donnerstag stehe die Aktie stark unter Verkaufsdruck. Der Aufwärtstrend seit Dezember 2016 sei inzwischen auch gebrochen worden. Die ersten vorbörslichen Indikationen würden auf eine Eröffnung im Bereich um 35,13 EUR hindeuten.AusblickDamit würde Vonovia im Bereich des Aufwärtstrends seit Dezember 2013 eröffnen. Denn dieser verlaufe heute bei ca. 35,29 EUR. Sollte die Aktie sich im Bereich dieses Trends wieder stabilisieren, wäre nachfolgend eine Erholung in Richtung 37,00 und sogar 38,13 EUR möglich. Sollte Vonovia allerdings unter diesen Trend rutschen und sich darunter etablieren, dann müsste mit weiteren Abgaben in Richtung 33,74 und möglicherweise sogar 31,75 EUR gerechnet werden. (Analyse vom 06.02.2018)Xetra-Aktienkurs Vonovia-Aktie:41,59 EUR +1,00% (05.02.2018, 15:27)