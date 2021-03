Tradegate-Aktienkurs Vonovia-Aktie:

Kurzprofil Vonovia SE:



Die Vonovia SE (ISIN: DE000A1ML7J1, WKN: A1ML7J, Ticker-Symbol: ANN, NASDAQ OTC-Symbol: DAIMF) ist Europas führendes privates Wohnungsunternehmen. Heute besitzt Vonovia rund 416.000 Wohnungen in allen attraktiven Städten und Regionen Deutschlands, Schwedens und Österreichs. Hinzu kommen rund 79.000 verwaltete Wohnungen. Der Portfoliowert liegt bei zirka 53,3 Mrd. EUR. Vonovia stellt dabei als modernes Dienstleistungsunternehmen die Kundenorientierung und Zufriedenheit seiner Mieter in den Mittelpunkt. Ihnen ein bezahlbares, attraktives und lebenswertes Zuhause zu bieten, bildet die Voraussetzung für eine erfolgreiche Unternehmensentwicklung. Daher investiert Vonovia nachhaltig in Instandhaltung, Modernisierung und den seniorenfreundlichen Umbau der Gebäude. Zudem baut das Unternehmen zunehmend neue Wohnungen durch Nachverdichtung und Aufstockung.



Seit 2013 ist das in Bochum ansässige Unternehmen börsennotiert, seit September 2015 im DAX 30 gelistet. Zudem wird die Vonovia SE in den internationalen Indizes STOXX Europe 600, MSCI Germany, GPR 250 sowie EPRA/NAREIT Europe geführt. Vonovia beschäftigt mehr als 10.000 Mitarbeiter. (11.03.2021/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Vonovia: 2021 soll es weiter aufwärts gehen - AktienanalyseDeutschlands größter Immobilienkonzern Vonovia (ISIN: DE000A1ML7J1, WKN: A1ML7J, Ticker-Symbol: ANN, NASDAQ OTC-Symbol: DAIMF) ist ohne Blessuren durch das Corona-Jahr 2020 gekommen, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Dank steigender Mieten, Zukäufe und Neubauten habe das operative Ergebnis (FFO) im Jahresvergleich um 10,6 Prozent auf 1,35 Mrd. Euro zugelegt, wie der Konzern mitgeteilt habe. Von dem Gewinnzuwachs sollten die Aktionäre profitieren. Vonovia wolle wie geplant eine Dividende in Höhe von 1,69 Euro je Aktie springen lassen. Das wären 0,12 Euro mehr als ein Jahr zuvor. Zum ersten Mal habe der Konzern in seiner Bilanz zudem einen Gesamtumsatz ausgewiesen. Dieser habe im vergangenen Jahr um 6,3 Prozent auf 4,37 Mrd. Euro zugelegt.Auch für das laufende Jahr gebe sich der Konzern zuversichtlich: Das operative Ergebnis solle auf 1,415 bis 1,465 Mrd. Euro steigen. Beim Umsatz würden die Bochumer 4,9 bis 5,1 Mrd. Euro anpeilen. Zudem wolle Vonovia 2021 bis zu 1,6 Mrd. Euro in Modernisierung und Neubau stecken. Große Übernahmen seien zwar weiter ein Thema, aber laut Unternehmenschef Rolf Buch auch kein Muss. Die Preise seien sehr hoch. Zudem sei es komplex, große Portfolios über den Bildschirm zu kaufen, habe der Manager mit Blick die derzeitigen Einschränkungen durch die Corona-Krise gesagt. Möglich sei es aber schon, Vonovia habe 2020 ein paar Portfolios gekauft, zum Beispiel in Kiel, so Buch. Neil Green von der US-Bank JPMorgan könne daher keinen fundamentalen Grund für den knapp neunprozentigen Kursrückgang seit Jahresbeginn erkennen. Und auch andere Analysten sehen eine günstige Gelegenheit, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 09/2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs Vonovia-Aktie:54,10 EUR -0,41% (11.03.2021, 12:44)