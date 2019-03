Tradegate-Aktienkurs J.P. Morgan Chase-Aktie:

94,39 EUR +0,39% (20.03.2019, 11:40)



NYSE-Aktienkurs J.P. Morgan Chase-Aktie:

106,80 USD -0,36% (19.03.2019, 21:00)



ISIN J.P. Morgan Chase-Aktie:

US46625H1005



WKN J.P. Morgan Chase-Aktie:

850628



Ticker-Symbol J.P. Morgan Chase-Aktie:

CMC



NYSE Ticker-Symbol J.P. Morgan Chase-Aktie:

JPM



Kurzprofil J.P. Morgan Chase & Co.:



Die J.P. Morgan Chase & Co. (ISIN: US46625H1005, WKN: 850628, Ticker-Symbol: CMC, NYSE-Symbol: JPM) ist eine US-Großbank mit Sitz in New York City. Gemessen an der Bilanzsumme von über 2,3 Bio. USD ist das Finanzinstitut die größte Bank der Vereinigten Staaten und laut Wirtschaftsmagazin "Forbes" das zweitgrößte börsennotierte Unternehmen der Welt. Nach Angaben des britischen Fachmagazins "The Banker" wurde J.P. Morgan Chase & Co. 2012 gemessen am Eigenkapital als zweitgrößtes Geldhaus der Welt eingestuft. Darüber hinaus zählt die im Jahr 2000 nach der Fusion von J.P. Morgan & Co. und Chase Manhattan Corporation aufgebaute Hedgefonds-Abteilung von J.P. Morgan Chase & Co. zu den größten US-Hedgefonds. (20.03.2019/ac/a/n)







Wien (www.aktiencheck.de) - Von wegen Filialsterben: J.P. Morgan Chase baut aus - AktiennewsAmerika tickt anders, so die Experten von "FONDS professionell".Jüngster Beweis: In den USA würden Banken wieder vermehrt auf altmodische Geschäftsstellen und persönliche Beratung setzen. Allein die Großbank J.P. Morgan Chase (ISIN: US46625H1005, WKN: 850628, Ticker-Symbol: CMC, NYSE-Symbol: JPM) werde deshalb landesweit rund 90 Filialen neu eröffnen.In Deutschland würden immer mehr Banken ihre Filialnetze ausdünnen. In den USA gehe J.P. Morgan Chase den genau entgegengesetzten Weg: Der auf Privatkunden ausgerichtete Geschäftsbereich der Großbank werde 2019 bis zu 90 neue Filialen zu eröffnen und dabei rund 700 neue Banker einstellen, wie die Nachrichtenagentur Reuters melde. Im Vorjahr habe die Bank angekündigt, bis 400 Geschäftsstellen neu aufzubauen, wovon 30 Prozent sich an Kunden mit kleineren und mittleren Einkommen wenden sollten.Börsenplätze J.P. Morgan Chase-Aktie:Xetra-Aktienkurs J.P. Morgan Chase-Aktie:93,42 EUR -1,79% (20.03.2019, 11:54)