Durch das Internet begann sich dieses starre System innerhalb weniger Jahre grundlegend zu verändern. Plötzlich war es auch Normalverdienern möglich mit Aktien, Devisen und Edelmetall zu handeln. Möglich machten dieses verschiedene Internetplattformen die sich darauf spezialisierten Ihren Kunden und Besuchern die Möglichkeit zu geben direkt Aktien zu handeln ohne erst umständlich Kauf- oder Verkaufsaufträge an die Banken vergeben zu müssen. Zudem entstand durch die Nutzung des World Wide Webs - und durch einige gesetzliche Änderungen - ein ganz neuer Bereich der sich den Kleinen und mittleren Anlegern nun erschloss: Der Bereich des CFD-Tradens.



Dieser Bereich bietet den Anlegern neue Möglichkeiten, auch wenn natürlich die dabei vorhandenen Risiken nicht verschwiegen werden sollten. Vereinfacht ausgedrückt setzt man dabei darauf ob der Wert einer Anlage, egal ob nun z.B. Devisen oder Edelmetalle, nach einer zuvor festgelegten Laufzeit höher oder niedriger als der Ursprungswert liegt. Da die Zeitspanne in der Regel nur mx. 1 bis zwei Stunden beträgt werden hier die Kursschwankungen natürlich in sehr kleinen Werteinheiten gemessen. Das macht es extrem schwierig einen wahrscheinlichen Kursverlauf vorherzusagen. Trotzdem erfreut sich dieser Bereich einer sehr großen Beliebtheit.



Das Smartphone bietet Mobilität und Flexibilität



Ein weiterer großer Entwicklungsschritt für den Aktien und Devisenhandel stellt ganz sicher die Entwicklung des Smartphones dar. Natürlich gab es schon vor der Jahrtausendwende verschiedenen Handys aber sie alle waren einfach nicht leistungsfähig genug, um so komplexe Programme wie Trading-Plattformen richtig wiedergeben zu können. Durch die Entwicklung von leistungsfähigen Smartphones haben Nutzer diverser Handelsplattformen nun auch die Möglichkeit Ihre Geschäfte über das eigene Smartphone abwickeln zu können. Also genau genommen jederzeit und von jedem Ort. Diese Freiheit sorgt dafür, dass der Handel auf Trading-Plattformen für viele Nutzer und Interessierte noch weiter an Attraktivität gewonnen hat. Da zudem auch das Startkapital bei solchen Plattformen mittlerweile zum Teil bei unter 100 Euro liegt ist es wenig verwunderlich das sich viele für diese Art des Finanzhandels interessieren und ohne weiteres Bereit sind es selbst einmal auszuprobieren.



Für viele Nutzer bleibt es aber oft beim Ausprobieren oder nur dem sporadischem handeln. Denn eines hat sich in den letzten Jahrzehnten nicht verändert. Um wirklich erfolgreichen Handel mit Aktien, Edelmetallen oder Devisen zu betreiben, braucht man nach wie vor ein nicht unbeträchtliches Maß an zumindest halbwegs fundiertem Wissen. Ohne das ist es sowohl für Anfänger wie auch für Profis auf längere Sicht nahezu unmöglich auf dem Börsenparkett erfolgreich bestehen zu können. Hat man das nötige Knowhow kann man allerdings auch als Kleinanleger innerhalb kurzer Zeit sehr erfolgreich traden.









