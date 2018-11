Börsenplätze Voltabox-Aktie:



Kurzprofil Voltabox AG:



Voltabox (ISIN: DE000A2E4LE9, WKN: A2E4LE, Ticker-Symbol: VBX) ist ein wachstumsstarker Systemanbieter für Elektromobilität in industriellen Anwendungen. Kerngeschäft sind sichere, hochentwickelte und leistungsstarke Batteriesysteme auf Lithium-Ionen-Basis, die modular und in Serie gefertigt werden. Die Batteriesysteme finden Verwendung in Bussen für den Personennahverkehr, Gabelstaplern, fahrerlosen Transportsystemen und in Bergbaufahrzeugen. Daneben entwickelt und fertigt das Unternehmen hochwertige Lithium-Ionen-Batterien für ausgewählte Massenmarktanwendungen wie z.B. Hochleistungs-Motorräder. Voltabox unterhält Produktionsstätten am Unternehmenssitz in Delbrück (Deutschland) und in Austin (USA) sowie einen Entwicklungsstandort in Aachen (Deutschland). Mehr Informationen zu Voltabox finden Sie unter: www.voltabox.ag. (21.11.2018/ac/a/nw)



Frankfurt am Main (www.aktiencheck.de) - Voltabox-Aktienanalyse von der EQUI.TS GmbH:Thomas J. Schießle und Daniel Großjohann, Aktienanalysten der EQUI.TS GmbH, raten in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der Voltabox AG (ISIN: DE000A2E4LE9, WKN: A2E4LE, Ticker-Symbol: VBX).Die weiterhin ausstehende Behördengenehmigung und die zwischenzeitliche operative Performance bei Navitas Systems würden das VBX-Management vom Kauf der Amerikaner zurücktreten lassen. Damit werde der potentielle Kaufpreis in Höhe von 43 Mio. USD wieder frei, würden die Fachanalysten von EQUI.TS schreiben. An der M&A-Politik ändere sich grundsätzlich nichts. Kurzfristig allerdings werde der "Plan B" aktiviert, der durch Eigenentwicklung im Laufe von 2019 eine breite US-Kundenbasis ansprechen solle. Für sich genommen sei dieser Expansionspfad weniger steil und gleichzeitig kostenträchtiger, so die jüngste Analyse aus Frankfurt/Main.Die jetzt angepasste EQUI.TS-Schätzreihe senke den Zielkurs auf 22,50 Euro; denn die Mittelfristperspektive würden die Analysten nun weniger dynamisch sehen. Der Aktienkurs hätte zeitgleich spürbar stärker reagiert.Das 9M/18-EPS habe +0,11 Euro erreicht, wovon im H1/18: -0,03 Euro verbucht worden seien. Der 9M/18-Umsatz sei um 105% auf 33,5 Mio. Euro gestiegen und das EBITDA habe, auf Basis der auf 66,1% ausgeweiteten Rohertragsmarge, 4,95 Mio. Euro erreicht. Kein Grund also die 2018er-Guidance anzupassen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link