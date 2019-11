Börsenplätze Voltabox-Aktie:



XETRA-Aktienkurs Voltabox-Aktie:

7,35 EUR +0,68% (20.11.2019, 10:56)



Tradegate-Aktienkurs Voltabox-Aktie:

7,25 EUR -1,36% (20.11.2019, 11:10)



ISIN Voltabox-Aktie:

DE000A2E4LE9



WKN Voltabox-Aktie:

A2E4LE



Ticker-Symbol Voltabox-Aktie:

VBX



Kurzprofil Voltabox AG:



Voltabox (ISIN: DE000A2E4LE9, WKN: A2E4LE, Ticker-Symbol: VBX) ist ein wachstumsstarker Systemanbieter für Elektromobilität in industriellen Anwendungen. Kerngeschäft sind sichere, hochentwickelte und leistungsstarke Batteriesysteme auf Lithium-Ionen-Basis, die modular und in Serie gefertigt werden. Die Batteriesysteme finden Verwendung in Bussen für den Personennahverkehr, Gabelstaplern, fahrerlosen Transportsystemen und in Bergbaufahrzeugen. Daneben entwickelt und fertigt das Unternehmen hochwertige Lithium-Ionen-Batterien für ausgewählte Massenmarktanwendungen wie z.B. Hochleistungs-Motorräder. Voltabox unterhält Produktionsstätten am Unternehmenssitz in Delbrück (Deutschland) und in Austin (USA) sowie einen Entwicklungsstandort in Aachen (Deutschland). Mehr Informationen zu Voltabox finden Sie unter: www.voltabox.ag (20.11.2019/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt am Main (www.aktiencheck.de) - Voltabox-Aktienanalyse von der EQUI.TS GmbH:Thomas J. Schießle und Daniel Großjohann, Aktienanalysten der EQUI.TS GmbH, stufen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Voltabox AG (ISIN: DE000A2E4LE9, WKN: A2E4LE, Ticker-Symbol: VBX) von "halten" auf "kaufen" hoch.Die am 12.08.19 überraschend und kräftig revidierte Guidance für 2019 habe Bestand - die massiven Anpassungsmaßnahmen würden greifen, so würden die Fachanalysten die jüngsten Entwicklungen bei Voltabox AG zusammenfassen. Kundennachfrage und Orderentwicklung seien unvermindert hoch, werde der Voltabox-CEO zitiert. Das Chance-/Risiko-Verhältnis verbessere sich - "vorsichtig kaufen" raten die Aktienexperten des Researchhauses EQUI.TS also in ihrer jüngsten Studie.Die jetzt erstmalig veröffentlichte Guidance für 2020, sei nach Analystenmeinung, eher "konservativ" und unter Hinzuziehung externer Beratung erstellt worden. Die grundsätzliche Herausforderung bei der Planung sehr schnell wachsender Unternehmen bleibe gleichwohl bestehen.Zum Geschäftsjahr 2019 dürfte das Capex etwas sinken, der bis dahin abgesenkte Personalstand i.W. konstant gehalten werden - die operativen Kostenbasis sinke 2020 somit um ca. 30%, so die plausible Planung des Managements. Planungsgrundlage sei zeitgleich ein Umsatzanstieg von über 20% auf EUR 85 bis EUR 100 Mio.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link