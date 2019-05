Börsenplätze Voltabox-Aktie:



Voltabox (ISIN: DE000A2E4LE9, WKN: A2E4LE, Ticker-Symbol: VBX) ist ein wachstumsstarker Systemanbieter für Elektromobilität in industriellen Anwendungen. Kerngeschäft sind sichere, hochentwickelte und leistungsstarke Batteriesysteme auf Lithium-Ionen-Basis, die modular und in Serie gefertigt werden. Die Batteriesysteme finden Verwendung in Bussen für den Personennahverkehr, Gabelstaplern, fahrerlosen Transportsystemen und in Bergbaufahrzeugen. Daneben entwickelt und fertigt das Unternehmen hochwertige Lithium-Ionen-Batterien für ausgewählte Massenmarktanwendungen wie z.B. Hochleistungs-Motorräder. Voltabox unterhält Produktionsstätten am Unternehmenssitz in Delbrück (Deutschland) und in Austin (USA) sowie einen Entwicklungsstandort in Aachen (Deutschland). Mehr Informationen zu Voltabox finden Sie unter: www.voltabox.ag. (07.05.2019/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Voltabox-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Voltabox AG (ISIN: DE000A2E4LE9, WKN: A2E4LE, Ticker-Symbol: VBX) unter die Lupe.Voller Enthusiasmus sei die paragon-Tochter Voltabox im Oktober 2017 an die Börse gegangen. Die Aktie habe sich am ersten Tag über 30 Prozent verteuern können, obwohl die Bewertung zuvor ambitioniert gewesen sei. Gestern dann die kalte Dusche: Die Deutsche Prüfstelle für Rechnungslegung (DPR) habe festgestellt, dass der Konzernabschluss zum Abschlussstichtag 31.12.2017 der Voltabox AG fehlerhaft sei. Die Voltabox-Aktie als auch die Muttergesellschaft paragon seien über 20 Prozent eingebrochen.Im Jahr 2017 habe Voltabox einen Verlust von 238.000 Euro geschrieben, tatsächlich sei der Fehlbetrag jedoch um ein Vielfaches höher, wie der Pressemitteilung zu entnehmen sei. Addiere man die Beträge und rechne den zunächst angegebenen Verlust hinzu, stehe ein Konzernergebnis von knapp Minus 14,4 Millionen Euro zu Buche.Darüber hinaus habe die DPR weitere erhebliche Mängel festgestellt. So sei beispielsweise die Umsatzverteilung intransparent: "Im Konzernanhang wird offengelegt, dass zwei Unternehmen die Schwelle von 10% beim Umsatzanteil überschritten haben. Tatsächlich entfällt nur auf ein Unternehmen mehr als 10% des Gesamtumsatzes. Bei diesem Unternehmen wurde die Höhe des Umsatzes nicht offengelegt. Der Umsatz mit diesem Unternehmen machte mit 18,3 Mio. EUR 67% des Konzernumsatzes im Geschäftsjahr 2017 aus. Dies verstößt gegen IFRS 8.34, wonach für Unternehmen mit einem Umsatzanteil größer 10% auch die jeweilige Höhe des erzielten Umsatzes offenzulegen ist."Daher sollten Anleger das Geschehen bei Voltabox und der Muttergesellschaft paragon von der Seitenlinie aus beobachten, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 07.05.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link