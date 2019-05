(iii.) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen

Voltabox (ISIN: DE000A2E4LE9, WKN: A2E4LE, Ticker-Symbol: VBX) ist ein wachstumsstarker Systemanbieter für Elektromobilität in industriellen Anwendungen. Kerngeschäft sind sichere, hochentwickelte und leistungsstarke Batteriesysteme auf Lithium-Ionen-Basis, die modular und in Serie gefertigt werden. Die Batteriesysteme finden Verwendung in Bussen für den Personennahverkehr, Gabelstaplern, fahrerlosen Transportsystemen und in Bergbaufahrzeugen. Daneben entwickelt und fertigt das Unternehmen hochwertige Lithium-Ionen-Batterien für ausgewählte Massenmarktanwendungen wie z.B. Hochleistungs-Motorräder. Voltabox unterhält Produktionsstätten am Unternehmenssitz in Delbrück (Deutschland) und in Austin (USA) sowie einen Entwicklungsstandort in Aachen (Deutschland). Mehr Informationen zu Voltabox finden Sie unter: www.voltabox.ag. (07.05.2019/ac/a/nw)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Voltabox-Aktienanalyse von FMR Research:Enid Omerovic, Analyst von FMR Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse die Kaufempfehlung für die Aktie der Voltabox AG (ISIN: DE000A2E4LE9, WKN: A2E4LE, Ticker-Symbol: VBX).Bei der gestern erfolgten Veröffentlichung nach § 109 Absatz 2 Satz 1 WpHG handle es sich nach Angaben der Voltabox AG um eine durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) angeordnete Veröffentlichung der durch die DPR festgestellten Fehler im Konzernabschluss zum Abschlussstichtag 31.12.2017. Die Korrekturen seien bereits im Geschäftsbericht 2018 (01.04.2019) rückwirkend berichtigt und erläutert worden (Geschäftsbericht 2018: Seite 81 bis 85) und entsprechend im Update vom 02.04.2019 berücksichtigt. Jedoch sei nicht darauf hingewiesen worden, dass Änderungen durch die DPR angeordnet worden seien. Insgesamt habe die DPR einen Korrekturfehlbetrag von 16,2 Mio. EUR beim Konzernergebnis und 2,9 Mio. EUR beim Konzerneigenkapital festgestellt.Wesentliche Punkte der Feststellung seien gewesen:1. Das 2017er Konzernergebnis sei um 9,9 Mio. EUR zu hoch ausgewiesen, da der Anspruch der Voltabox AG gegen die Muttergesellschaft paragon GmbH & Co. KGaA ertragswirksam erfasst worden se.2. Das Konzernergebnis sei um weitere rund 1,6 Mio. EUR zu hoch ausgewiesen, da Transaktionskosten im Zusammenhang mit dem Börsengang erfolgsneutral im Eigenkapital erfasst worden seien.3. Das Konzernergebnis sei um weitere 1,8 Mio. EUR zu hoch ausgewiesen, da Verluste aus der Währungsumrechnung von Fremdwährungsdarlehen nicht aufwandswirksam, sondern im sonstigen Ergebnis erfasst worden seien.4. Das Konzernergebnis sei um weitere mindestens 0,8 Mio. EUR zu hoch ausgewiesen, da bei der Tochtergesellschaft Voltabox of Texas Inc. zum 31.12.2017 ein bereits bestehender Aktivüberhang bei den latenten Steuern ertragswirksam auf 2,9 Mio. EUR aufgestockt worden sei.Enid Omerovic, Analyst von FMR Research, bestätigt seine Kaufempfehlung für die Voltabox-Aktie und setzt das Kursziel nun auf 17,00 EUR je Aktie. (Analyse vom 07.05.2019)Die Oddo Seydler Bank AG oder ein mit ihr verbundenes Unternehmen oder eine bei der Erstellung mitwirkende Person: