Über bitmeister:



Das junge Berliner Unternehmen next Block GmbH plant mit bitmeister eine in Deutschland regulierte Börse für Kryptowährungen. Mit bitmeister geht eine multifunktionale und einfach zu bedienende Handelsplattform an den Start, die Anlegern ein Maximum an Sicherheit gewährleistet. Die next Block GmbH wurde von Rouven Rosenbaum und Leonard Zobel gegründet, die über umfangreiche Expertise in den Bereichen Kryptowährungen, ICOs und Security Token verfügen. Investoren können sich demnächst per Crowdfunding am Aufbau der neuen Börse beteiligen. (12.09.2018/ac/a/m)







Berlin (www.aktiencheck.de) - Die next Block GmbH aus Berlin startet unter der Marke "bitmeister" eine voll regulierte Kryptobörse in Deutschland, so die next Block GmbH in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Im Frühjahr 2019 werden die ersten Trades möglich sein, bereits zuvor ist ein Einstieg in die Börse per Crowdfunding möglich. Gehandelt werden können Kryptowährungen und Security Token.Mit den Kryptowährungen ist eine komplett neue Assetklasse entstanden. Der Markt dafür ist neu, oft noch nicht durchreguliert - und wächst rasant. Täglich werden derzeit Kryptocoins im Wert mehrerer Milliarden Euro auf weltweit mehr als 195 Kryptobörsen gehandelt. Viele davon sitzen in Ländern, wo ein rechtlicher Zugriff im Falle von Problemen kaum möglich ist. "bitmeister ist ein in Deutschland ansässiges, der deutschen Rechtsprechung und der Regulierung durch die Bafin unterworfenes Unternehmen und somit der optimale Handelspartner für Experten, aber auch für die vielen Neueinsteiger, die den Markt jeden Tag entdecken", sagt Rouven Rosenbaum, zusammen mit Leonard Zobel Geschäftsführer der next Block GmbH und Gründer von bitmeister.