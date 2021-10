Die jüngsten Signale aus China seien wenig ermutigend - die Konjunkturdynamik dort verliere erkennbar an Kraft. So seien die Einzelhandelsumsätze im August mit 2,5% gegenüber dem Vorjahr deutlich hinter den erwarteten 7% zurückgeblieben. Ein Grund für die enttäuschende Entwicklung seien die schwachen Autoverkäufe gewesen, die gegenüber dem Vorjahr um 18% eingebrochen seien. Auch der Dienstleistungssektor habe mit nur 4,8% Wachstum enttäuscht - im Juli seien es noch 7,8% gewesen. Die Industrieproduktion habe mit einem Plus von 5,3% die Erwartungen von 5,8% zwar nur leicht verfehlt. Das Wachstum sei aber wie im Dienstleistungssektor auch hier unter seinen 2-Jahres-Durchschnitt gefallen.



Nach Einschätzung der Postbank dürften der Anstieg der Corona-Neuinfektionen und die damit einhergehende strikte No-Covid-Politik der Regierung in Peking sowie Lieferengpässe bei wichtigen Vorprodukten Teil des Problems sein - vollständig erklären lasse sich die Verlangsamung der Wirtschaft dadurch aber nicht. Denn auch die Verkaufserlöse von Immobilien seien im August im Jahresvergleich landesweit um 18,7% und in den ersten beiden Septemberwochen in den Top-30-Städten sogar um 22% gesunken - vor allem bedingt durch ein geringeres Kreditangebot.



Der Abschwung des Immobiliensektors dürfte die Binnennachfrage sowie Investitionen und Wachstum künftig belasten. Gedämpfte Immobilieninvestitionen und weniger Wohnungsneubauten würden sich sofort negativ auf die Beschäftigung im Bausektor und die Nachfrage nach Baumaterialien auswirken. Die rückläufige Fertigstellung von Wohnungsneubauten dürfte auch Branchen wie Möbel und Haushaltsgeräte belasten.



Noch schwerer könnten aber auf regionaler Ebene sinkende Steuereinnahmen infolge geringerer Baulandverkäufe wiegen. Zwar hätten nicht wenige Analysten in ihren Wachstumsprognosen für das 3. und 4. Quartal 2021 bereits eine Abkühlung des Immobiliensektors eingepreist, wohl aber kaum eine solche Geschwindigkeit des Abschwungs. Auch die öffentlichen Spekulationen über einen Zahlungsausfall des größten Immobilienentwicklers Chinas würden die Verunsicherung erhöhen. Regierung und Notenbank dürften zwar bereit sein, gezielt einzugreifen, um das Marktvertrauen und die Liquidität der Unternehmen zu stärken. Zurückhaltung und Vorsicht scheinen aber bis auf Weiteres bei Kapitalanlagen in China angebracht, so die Analysten von Postbank Research. (Perspektiven Oktober 2021) (11.10.2021/ac/a/m)





Bonn (www.aktiencheck.de) - In den USA steht der Kongress vor zwei großen Aufgaben: der Verabschiedung eines neuen Bundeshaushalts und der Entscheidung über die Schuldenobergrenze, so die Analysten von Postbank Research.Durch einen Übergangshaushalt habe nun ein "Government-Shutdown" - also die Schließung der US-Bundesbehörden - bis Dezember vermieden werden können. Die Republikaner würden aber eine Anhebung oder eine befristete Aussetzung der Schuldenobergrenze von 28,5 Billionen US-Dollar blockieren. Sie möchten die Senatsentscheidung dazu an die Verhandlungen über das 3,5 Billionen US-Dollar schwere Fiskalpaket der Regierung von Präsident Joe Biden koppeln. Mit dem Geld wolle Biden sozialen Schieflagen, die sich während der Pandemie noch verstärkt hätten, entgegenwirken und die "grüne Transformation" in den USA vorantreiben.