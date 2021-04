Tradegate-Aktienkurs Volkswagen-Vorzugsaktie:

Kurzprofil Volkswagen AG:



Der Volkswagen Konzern (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) mit Sitz in Wolfsburg ist einer der führenden Automobilhersteller weltweit und der größte Autobauer Europas. Zwölf Marken aus sieben europäischen Ländern gehören zum Konzern: Volkswagen Pkw, AUDI, SEAT, ŠKODA, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Porsche, Ducati, Volkswagen Nutzfahrzeuge, Scania und MAN. Jede Marke hat ihren eigenständigen Charakter und operiert selbstständig im Markt. Dabei erstreckt sich das Angebot von Motorrädern über Kleinwagen bis hin zu Fahrzeugen der Luxusklasse.



Der Bereich Nutzfahrzeuge umfasst vor allem die Entwicklung, die Produktion und den Vertrieb von leichten Nutzfahrzeugen, Lkw und Bussen der Marken Volkswagen Nutzfahrzeuge, Scania und MAN, zudem das Geschäft mit entsprechenden Originalteilen und Dienstleistungen. Die Zusammenarbeit der Nutzfahrzeugmarken MAN und Scania wird in der TRATON GROUP koordiniert. Das Angebot im Bereich Nutzfahrzeuge beginnt bei Pickups und reicht bis zu schweren Lkw und Bussen. Im Segment Power Engineering wird das Geschäft mit Großdieselmotoren, Turbomaschinen, Spezialgetrieben und Komponenten der Antriebstechnik abgebildet. Bis Oktober 2020 war hier auch das Geschäft von Renk enthalten.



Darüber hinaus bietet der Volkswagen Konzern ein breites Spektrum an Finanzdienstleistungen an. Dazu zählen die Händler- und Kundenfinanzierung, das Leasing, das Bank- und Versicherungsgeschäft, das Flottenmanagementgeschäft sowie Mobilitätsangebote.



Unter der Vision "Shaping mobility - for generations to come" gibt der Volkswagen Konzern mit seiner geschärften Strategie TOGETHER 2025+ Antworten auf die Herausforderungen von heute und morgen. Das Ziel: Mobilität noch aktiver gestalten und nachhaltig sicherstellen - für heutige und kommende Generationen. Das Versprechen: Mit dem elektrischen Antrieb, der digitalen Vernetzung und dem autonomen Fahren macht das Unternehmen das Automobil sauberer, leiser, intelligenter und sicherer. Das Kernprodukt wird zugleich noch emotionaler und bietet ein ganz neues Fahrerlebnis. So kann das Auto auch künftig ein Eckpfeiler nachhaltiger, individueller und bezahlbarer Mobilität sein. Zudem bekennt sich der Volkswagen Konzern zum Pariser Klimaschutzabkommen und verpflichtet sich selbst - als eines der ersten Unternehmen der Branche - bis 2050 ein CO2-neutrales Unternehmen zu werden. Dazu gehören die Fahrzeuge genauso wie die Werke und Prozesse. (13.04.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Volkswagen-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Vorzugsaktie des Autobauers Volkswagen AG (VW) (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Ticker-Symbol: VLKPF) unter die Lupe.Es tue sich was in Sachen Elektromobilität - auch in Deutschland. Der weltweite Bestand an Elektroautos sei 2020 um rund drei Prozent auf 10,9 Millionen gestiegen. Das dürfte erst der Anfang gewesen sein. Anders als noch vor zwei Jahren spüre man in der Bevölkerung, der Politik und bei den Autobauern den Willen, endlich in das elektrische Zeitalter vorzustoßen. Der Verbrennungsmotor könnte noch in diesem Jahrzehnt zum Nischenprodukt werden. Auch Auto-Experte Ferdinand Dudenhöffer sehe den Wechsel vom klassischen Verbrenner zum E-Auto in vollem Gange. "Der Aktionär" habe nach beim Leiter des Center Automotive Research (CAR) gefragt.: Absolut. Das vollelektrische Auto ist Volksbewegung geworden, und das gilt für Europa und China und jetzt mit US-Präsident Biden auch für die USA. Und auch Plug-In Hybrid wird kein langes Leben haben. Der Fortschritt bei Lithium-Ionen-Batterien ist so groß, dass bereits vor dem Jahr 2030 der Plug-In zum Auslaufmodell wird.: Die Politik in Deutschland ist sehr zögerlich. Die Kanzlerin würde am liebsten beides – gleichzeitig mit dem Elektroauto und dem traditionellen Auto zu fahren. Leider hat das der liebe Gott unmöglich gemacht. Mit einer mutigeren Politik wären wir weiter. Der Vorsprung von Tesla gegenüber deutschen Autobauern wäre nicht so groß geworden. Solange man sich scheut am Benzinpreis zu drehen, fährt man beim Mobilitätswandel mit angezogener Handbremse.: Eigentlich fast alles. Das fängt mit den vollelektrischen Fahrzeugplattformen MEB und PPE nach dem Skateboard-Konzept an, geht über massive Investitionen und Knowhow-Aufbau bei der Batterie, startet zwar noch holprig mit Car-Software und AI und geht in den Vertrieb. Es gibt Autobauer, bei denen sind Auto-Abos und Internetvertrieb noch Fremdwörter. VW hat mit seinem Agentursystem und bald dem korrespondieren Auto-Abo-Modellen auch hier einen Vorsprung. (Analyse vom 13.04.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Volkswagen-Vorzugsaktie: