Kurzprofil Volkswagen AG:



Der Volkswagen Konzern (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) mit Sitz in Wolfsburg ist einer der führenden Automobilhersteller weltweit und der größte Automobilproduzent Europas.



Unter schwierigen wirtschaftlichen Bedingungen steigerten sich im Jahr 2017 die Auslieferungen von Konzernfahrzeugen auf 10,741 Millionen (2016: 10,297 Millionen). Der Pkw-Weltmarktanteil beträgt leicht gesteigert 12,1 Prozent.



In Westeuropa stammen 22,0 Prozent aller neuen Pkw aus dem Volkswagen Konzern. Der Umsatz des Konzerns belief sich im Jahr 2017 auf 231 Milliarden Euro (2016: 217 Milliarden Euro). Das Ergebnis nach Steuern betrug im abgelaufenen Geschäftsjahr 11,6 Milliarden Euro (2016: 5,4 Milliarden Euro).



Zwölf Marken aus sieben europäischen Ländern gehören zum Konzern: Volkswagen Pkw, Audi, SEAT, ŠKODA, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Porsche, Ducati, Volkswagen Nutzfahrzeuge, Scania und MAN. Jede Marke hat ihren eigenständigen Charakter und operiert selbstständig im Markt. Dabei erstreckt sich das Angebot von Motorrädern über Kleinwagen bis hin zu Fahrzeugen der Luxusklasse. Im Bereich der Nutzfahrzeuge beginnt das Angebot bei Pick-up-Fahrzeugen und reicht bis zu Bussen und schweren Lastkraftwagen.



In weiteren Geschäftsfeldern werden im Volkswagen Konzern Großdieselmotoren für maritime und stationäre Anwendungen, Turbolader und -maschinen, Spezialgetriebe, Kompressoren und chemische Reaktoren hergestellt.



Darüber hinaus bietet der Volkswagen Konzern ein breites Spektrum an Finanzdienstleistungen an. Dazu zählen die Handler- und Kundenfinanzierung, das Leasing, das Bank- und Versicherungsgeschäft sowie das Flottenmanagement.



Der Konzern betreibt in 20 Ländern Europas und in elf Ländern Amerikas, Asiens und Afrikas 123 Fertigungsstatten. 642.292 Beschäftigte produzieren an jedem Arbeitstag rund um den Globus durchschnittlich 44.170 Fahrzeuge, sind mitfahrzeugbezogenen Dienstleistungen befasst oder arbeiten in weiteren Geschäftsfeldern. Seine Fahrzeuge bietet der Volkswagen Konzern in 153 Ländern an.



Mit seinem Zukunftsprogramm "TOGETHER - Strategie 2025" hat der Volkswagen Konzern den Weg freigemacht für den größten Veränderungsprozess seiner Geschichte: die Neuausrichtung eines der besten Automobilunternehmen zu einem der weltweit führenden Anbieter nachhaltiger Mobilität.



Dazu wird der Konzern sein automobiles Kerngeschäft transformieren, u.a. mit mehr als 30 zusätzlichen vollelektrischen Modellen bis zum Jahr 2025, sowie dem Ausbau von Batterietechnologie und autonomem Fahren als neue Kernkompetenzen. Parallel dazu wird als zweite Säule ein markenübergreifender Geschäftsbereich für intelligente Mobilitätslösungen aufgebaut. Die Beteiligung am Vermittler von Fahrdienstleistungen Gett war hierzu der erste Schritt; um diesen Kern werden sich in den nächsten Jahren weitere Dienste wie Robotaxis, Carsharing oder Transport-On-Demand gruppieren. Um den Wandel erfolgreich umzusetzen, stellt der Konzern seine Innovationskraft auf ein breiteres Fundament: So wird die Digitalisierung in allen Marken, Bereichen und Funktionen forciert. Zudem öffnet sich Volkswagen starker als bisher für Partnerschaften, Zukäufe und Beteiligungen. Zur Finanzierung der notwendigen Zukunftsinvestitionen hat sich der Konzern zum Ziel gesetzt, in allen Bereichen, Marken und Regionen deutlich effizienter zu werden. (28.03.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Volkswagen-Aktienanalyse von Jochen Kauper, Redakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Jochen Kauper von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Vorzugsaktie des Autobauers Volkswagen AG (VW) (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) unter die Lupe.Volkswagen und Amazon würden Partner. Ziel sei es, die Produktivität der Fabriken des Autobauers zu erhöhen. Amazon verfüge über eine der leistungsfähigsten Clouds der Welt, also gebündelte Server, die aus allen Teilen der Welt Daten beziehen und verarbeiten würden, habe es zur Begründung geheißen.Volkswagen-Chef Herbert Diess wolle mithilfe der Vernetzung, bei der Amazon Fabriken, Zulieferungen und Lager verknüpfe, die Effizienz der Produktion verbessern und die Margen nach oben schrauben. Unlängst habe Volkswagen angekündigt, bis 2025 die Produktivität im gesamten Produktionsnetzwerk - außer China - um 30 Prozent steigern zu wollen. Konzernchef Herbert Diess habe in der vergangenen Woche auf der Betriebsversammlung in Wolfsburg gesagt: "Wir müssen mit unseren Autos deutlich mehr Geld verdienen, um in die Zukunft investieren zu können. Wir müssen schlanker, beweglicher, schneller werden, um beim Tempo der neuen Wettbewerber mitzuhalten."Fakt sei: Produktionssteuerung per Internet- also Internet of Things und Industrie 4.0 sei ein ganz großes Thema im Produktionsbereich. "Ich sehe drei große Vorteile: Erstens: Produktqualität-Qualität, weniger Fehlteile. Wenn alle Maschinen weltweit vernetzt sind, können Sie wesentlich schneller Maschinenstörungen, Qualitätsbeeinträchtigungen von Teilen und Komponenten verfolgen und gegensteuern. Sprich, die Qualität der Produkte wird besser. Zum zweiten wird die Ablaufpräzision deutlich höher. Damit ist auch die Auslastung der Fabriken viel besser zu optimieren. Ein Großteil der Profitabilität im Produktionsbereich hängt an der Kapazitätsauslastung. Das war übrigens der ganz große Erfolgsfaktor bei Wiedeking, als er Porsche leitete. Drittens, ist die "Zeitqualität". Mit Industrie 4.0 kann man präzise sagen, wann wo welche Produkte ankommen. Kaufen Sie heute mal ein Auto bei VW. Da kann Ihnen kein Mensch einen genauer Liefertermin nennen. Das ist heute eher Rätselraten als moderne Produktionslogistik", hebe Autoexperte Ferdinand Dudenhöffer vom CAR-Institut die Vorteile der Zusammenarbeit zwischen VW und Amazon hervor.Volkswagen stelle die Weichen Richtung Zukunft. Und dabei mache VW derzeit sicherlich viele richtig! Die anstehende Kooperation mit Amazon passe ins Bild. Bereits in den letzten Monaten habe VW Deals mit Microsoft, Baidu, SK Innovation und WirelessCar eingefädelt.Während BMW und Daimler bei verschiedenen Projekten wie CAR-Sharing oder autonomes Fahren zusammenarbeiten würden, forciere Volkswagen sein Engagement in punkto Elektromobilität. 70 Neue Elektroflitzer wolle VW-Chef Herbert Diess in den nächsten Jahren auf den Markt bringen. Zudem fordere der VW-Chef vehement die Unterstützung der Regierung. Das Beispiel China zeige, wie ein Zusammenspiel zwischen Regierung und Herstellern funktionieren könne. China sei der Trendsetter in Sachen E-Mobility.Was die VW-Aktie betreffe, so heiße es nach wie vor abwarten. Das Papier laufe seit Monaten seitwärts.