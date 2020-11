ISIN Volkswagen-Vorzugsaktie:

Kurzprofil Volkswagen AG:



Der Volkswagen Konzern (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) mit Sitz in Wolfsburg ist einer der führenden Automobilhersteller weltweit und der größte Autobauer Europas.



Unter schwierigen wirtschaftlichen Bedingungen steigerten sich im Jahr 2019 die Auslieferungen von Konzernfahrzeugen auf 10,97 Millionen (2018: 10,8 Millionen). Der Pkw-Weltmarktanteil stieg auf 12,9 Prozent an (2018: 12.2 Prozent). Der Umsatz des Konzerns belief sich im Jahr 2019 auf 252,6 Milliarden Euro (2018: 236 Milliarden Euro). Das Ergebnis nach Steuern betrug im abgelaufenen Geschäftsjahr 14,0 Milliarden Euro (2018: 12,2 Milliarden Euro).



Zwölf Marken aus sieben europäischen Ländern gehören zum Konzern: Volkswagen Pkw, Audi, SEAT, ŠKODA, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Porsche, Ducati, Volkswagen Nutzfahrzeuge, Scania und MAN. Jede Marke hat ihren eigenständigen Charakter und operiert selbstständig im Markt. Dabei erstreckt sich das Angebot von Motorrädern über Kleinwagen bis hin zu Fahrzeugen der Luxusklasse.



Der Bereich Nutzfahrzeuge umfasst vor allem die Entwicklung, die Produktion und den Vertrieb von leichten Nutzfahrzeugen, Lkw und Bussen der Marken Volkswagen Nutzfahrzeuge, Scania und MAN, zudem das Geschäft mit entsprechenden Originalteilen und Dienstleistungen. Die Zusammenarbeit der Nutzfahrzeugmarken MAN und Scania wird in der TRATON GROUP koordiniert. Das Angebot im Bereich Nutzfahrzeuge beginnt bei Pickups und reicht bis zu schweren Lkw und Bussen. Im Bereich Power Engineering wird das Geschäft mit Großdieselmotoren, Turbomaschinen, Spezialgetrieben, Komponenten der Antriebstechnik und Prüfsystemen zusammengefasst.



Darüber hinaus bietet der Volkswagen Konzern ein breites Spektrum an Finanzdienstleistungen an. Dazu zählen die Händler- und Kundenfinanzierung, das Leasing, das Bank- und Versicherungsgeschäft sowie das Flottenmanagement.



Der Konzern betreibt in 20 Ländern Europas und in elf Ländern Amerikas, Asiens und Afrikas 124 Fertigungsstätten. 671.205 Beschäftigte produzieren rund um den Globus Fahrzeuge, sind mitfahrzeugbezogenen Dienstleistungen befasst oder arbeiten in weiteren Geschäftsfeldern. Seine Fahrzeuge bietet der Volkswagen Konzern in 153 Ländern an. (30.11.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Volkswagen-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Vorzugsaktie des Autokonzerns Volkswagen AG (VW) (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) unter die Lupe.Beim Wolfsburger Autokonzern scheine sich der aktuelle Streit zwischen Konzernführung und Betriebsrat um die zukünftige Besetzung von Managerposten zusehends zuzuspitzen. Bei der Feier zu 75 Jahren betrieblicher Mitbestimmung habe das Auditorium den Machtkampf sogar live miterleben können. Die Volkswagen-Vorzugsaktie leide unter diesen atmosphärischen Störungen und sei am Montag zweitgrößter DAX-Verlierer.VW-Boss Herbert Diess, habe an der Feierstunde nicht persönlich teigenommen, sondern nur ein Grußwort via Internet geschickt. Er habe gemahnt, Effizienzsteigerungen seien notwendig und für den Fortbestand des Unternehmens nicht zu unterschätzen. Das Land Niedersachsen, VW-Großaktionär, habe Diess sogar unverhohlen dazu aufgefordert, den Konzernumbau nicht zu blockieren und wichtige Richtungsentscheidungen mitzutragen.Hintergrund sei, dass der Vorstandschef bei der Besetzung zweier Vorstandsposten Mitstreiter suche, die seinen scharfen Umbaukurs und die Renditeziele mittragen würden. Er komme aber nicht voran, weil der Betriebsrat Kandidaten bevorzuge, die besser in die Wolfsburger Konsenskultur passen würden. Und der VW-Betriebsrat habe durch das VW-Gesetz einen stärkeren Einfluss als Arbeitnehmervertretungen in anderen Konzernen. Offiziell betone Betriebsratschef Osterloh hingegen, es gebe keinen Streit.Dieser Streit komme zu einem unglücklichen Zeitpunkt, da sich VW gerade im größten Umbruch der Unternehmenshistorie befinde. Aus Sicht des "Aktionärs" habe CEO Diess, der konsequent auf Veränderung und damit auf den Schwenk in Richtung Elektromobilität setze, genau den richtigen Weg eingeschlagen. Ein Zeichen seitens der Eigentümer für den "Diess-Kurs" wäre jetzt hilfreich. "Der Aktionär" bleibe trotz der aktuellen Gemengelage weiterhin optimistisch für die Volkswagen-Vorzugsaktie. Investierte Anleger sollten dabeibleiben. Das Kursziel lautet unverändert 180 Euro, so Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 30.11.2020)(Mit Material von dpa-AFX)Börsenplätze Volkswagen-Vorzugsaktie:Tradegate-Aktienkurs Volkswagen-Vorzugsaktie:143,44 EUR -2,37% (30.11.2020, 13:59)Xetra-Aktienkurs Volkswagen-Vorzugsaktie:143,42 EUR -1,71% (30.11.2020, 13:45)