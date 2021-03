Zum Abschluss ein Blick in die Zukunft: Welche Rollenverteilung auf dem E-Automarkt können Sie sich 2025/2030 vorstellen? Gibt es einen Platzhirsch oder viele kleinere Anbieter oder am Ende weiter eine Mischung aus beidem? UND: Welcher von den heute dominierenden Playern ist dann noch vorne dabei?



Frank Schwope: Bisher gibt es eine Vielzahl an Anbietern, warum sollte das 2030 anders sein? Elektromobilität wird kein Monopol-Thema sein und auch nicht das Autonome Fahren. Allerdings werden mit dem Autonomen Fahren verschiedene Tech-Konzerne auf die Auto-Bühne treten und den etablierten Herstellern das Leben schwer machen. Stand heute rechne ich damit, dass sowohl Tesla als auch Volkswagen 2030 eine gewichtige Rolle spielen.



Die Investoren hätten diese Entwicklung in den letzten Wochen honoriert. Die DAX-Aktie zähle zu den Top-Performern im laufenden Jahr. Am Ende sei es ein spannendes Rennen, nicht nur zwischen VW und Tesla. (Analyse vom 29.03.2021)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Volkswagen-Aktienanalyse vom Anlagermagazin "Der Aktionär":Die heimischen Autobauer beschleunigen das Hochfahren der Elektromobilität, so Michael Schröder von "Der Aktionär".Der weltweite Bestand an Elektroautos sei 2020 um rund drei Prozent auf 10,9 Millionen gestiegen. In Deutschland sei Volkswagen (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Ticker-Symbol: VLKPF) in Sachen E-Autos weiter als die meisten heimischen Mitbewerber. Im Vergleich zum E-Pionier Tesla habe der Wolfsburger-Konzern zuletzt ordentlich aufgeholt. Könne der DAX-Konzern in Zukunft seinen Wettbewerber abhängen oder lege Tesla nach? "Der Aktionär" habe mit Frank Schwope, Auto-Experte bei der NORD/LB gesprochen.: Zunächst scheint es so und es ist ja auch politisch gewollt. Aber es werden sich sicher noch Probleme beim Ausrollen der Elektromobilität auftun. Und vielleicht passiert ja in den nächsten Jahren noch einiges bei der Brennstoffzelle, was ja auch eine Variante der Elektromobilität ist. Es ist durchaus vorstellbar, dass ab 2030 keine neuen Verbrenner mehr in der EU verkauft werden dürfen.: Ohne die Politik und die starke Subventionierung der Elektromobilität, aber auch ohne die Umweltstandards hätte es nicht die derzeit relativ starke Nachfrage nach Elektroautos gegeben.: Volkswagen setzt stärker auf die Elektromobilität als viele Konkurrenten und kann Größenvorteile nutzen. Zudem implementiert der Konzern die bereits bei den Verbrennern erfolgreiche Modulstrategie auch bei den Elektroautos. Darüber hinaus setzt Volkswagen stark auf eine eigene Batteriefertigung.: 2021 dürfte Volkswagen beim Absatz von batterieelektrischen Autos (BEV) auf Augenhöhe mit Tesla liegen, wenngleich beide Unternehmen noch nicht unbedingt Gewinne mit dem Verkauf von Elektroautos erzielen dürften.: In Deutschland noch gar keins. Man nimmt einige Marken wahr, marketing- bzw. medientechnisch, aber nicht auf der Straße, wie NIO, Xpeng, Lynk & Co, aber bisher ist nicht viel passiert, außer dass viel Geld verbrannt wurde. Bisher ist es ein Stück weit wie bei den chinesischen Verbrennern: Viel Rauch um nicht! Aber ich bin sicher, dass da in den nächsten Jahren in Deutschland noch einiges kommen wird.: Bei Chips und Sensoren können zwar mal Engpässe auftreten, aber das sollte beherrschbar sein. Viel wichtiger dürften leistungsstarke High-Tech-Batterien sein. Die Elektromobilität stellt allerdings erst die erste Disruptionsstufe der Autoindustrie dar, bei der noch viele Konzerne mithalten können. Die zweite Disruptionsstufe kommt dann mit dem Autonomen Fahren ab Mitte der Dekade, und dann wird die Software wichtiger denn je. Spätestens dann dürfte der eine oder andere etablierte Hersteller ernste Probleme bekommen.