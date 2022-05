Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Volkswagen-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Vorzugsaktie der Volkswagen AG (VW) (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) unter die Lupe.Volkswagen habe am Mittwoch Zahlen für das erste Quartal vorgelegt. Die hätten im Rahmen der Erwartungen gelegen, obwohl das Umfeld für den Automobil-Hersteller mit dem weltweiten Chipmangel und dem Krieg in der Ukraine, welcher die Lieferketten belaste, alles andere als gut gewesen sei. Das Ergebnis nach Steuern sei zwischen Januar und März im Jahresvergleich von 3,4 auf 6,7 Milliarden Euro gestiegen. Der Ausblick für das Gesamtjahr sei bestätigt worden.Die Zahlen hätten im Rahmen der Erwartungen gelegen. Beruhigend gewesen sei für die meisten Experten die Tatsache, dass der Ausblick im aktuellen Kontext bestätigt worden sei.Goldman Sachs habe die Einstufung für Volkswagen nach den Quartalszahlen mit einem Kursziel von 224 Euro belassen. Die starke Entwicklung der Premiummarken habe schwächere Zahlen in anderen Bereichen des Autokonzerns kompensiert, habe Analyst, George Galliers, geschrieben.Stifel-Analyst, Daniel Schwarz, lege noch eine Schippe drauf. Der Experte sehe für die VW-Aktie Potenzial bis 308 Euro. Gerade der bestätigte Jahresausblick sei eine positive Überraschung, habe Schwarz geschrieben. Dass die Premiummarken Porsche und Audi gut laufen würden, sei besonders erfreulich, so der Analyst. QUALCOMM stelle dabei ein weiteres Puzzleteil dar. Auf der anderen Seite stimme die Elektro-Strategie zuversichtlich.Die Volkswagen-Vorzugsaktie sieht technisch wieder ordentlich aus, so Jochen Kauper von "Der Aktionär". Jetzt gelte es den Trend zu bestätigen, indem die 50-Tage-Linie bei 155,22 Euro genommen werde. (Analyse vom 05.05.2022)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Volkswagen Vz.